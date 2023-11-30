傳道人遭槍擊 牧師誓言永不停止街頭佈道！

第一鳳凰城勝利教會外展主任上周在街頭佈道遭槍擊，教會強調不報復、永遠繼續上帝的工作、不會停止街頭傳道。教會會友更聚集一起聲援受害者，而在街上有路人接受福音；警方則呼籲公眾提供任何有關事件的線索。



第一鳳凰城勝利教會（Victory Chapel First Phoenix）加里·馬什牧師（Gary Marsh）在周三晚上的禮拜儀式上簡要介紹受害者漢斯·施密特（Hans Schmidt）的最新情況。施密特是兩個孩子的父親，在上周三的禮拜前在格倫代爾第51大道和皮奧裡亞的拐角處街頭講道時遭到槍殺，目前正在接受治療，情況危殆。



馬什牧師表示，施密特的康復進展起伏不定，需要繼續支持他和妻子一家。在周日晚上的禮拜儀式上，馬什告訴會眾，自從槍擊事件發生以來，情況非常混亂。然而，教會的會友們在過去兩個晚上持續在同一個街角發表聲明，宣告撒旦無法阻止他們的傳道工作。



教會不希望行兇者遭遇不幸，而是希望他主動投案，讓法律來處理事件。他強調讓真相大白，讓人們知道兇手的身分，無論是誰都應該為自己的行為負責。



馬什牧師誓言：「教會永遠不會停止在街頭傳道，不會停止外展和分享福音，不會停止向失落的世界宣揚耶穌的名字。」他向會眾保證，即使自己不在身邊，跟隨他的人會更加進取傳福音，這就是教會團契的樣子。



在當天早晨的禮拜中，一位宣讀公告的領導人解釋說，大約100人從各個教會聚集在街角傳道，聲援施密特。他們看到有人在傳道中得救，至少有兩個人接受了福音。同樣地，上周六也有人聚集在一起，表示對施密特的支持，其中一些人來自其他教會。大約有80至100人在四個街角傳播福音，向人們宣告無論他們的情況如何，耶穌仍然活著。



目前，外展主任仍然處於危急狀態，執法部門正在追緝兇徒，並確定槍擊事件的詳情。格倫代爾警察局公共資訊官員吉娜·溫恩（Gina Winn）在新聞發布會上表示，警方正在尋求公眾的協助，以獲取有關事件的任何線索。



她指出，該路口通常很繁忙，因此在事件發生時可能有人目睹事情的發生。她強調這是一宗非常可怕的犯罪行為，受害者是一名26歲的軍醫，最近結婚並有兩個小孩，目前情況危殆。警方呼籲任何了解事件的人撥打非緊急電話提供線索，以便為施密特和他的家人伸張正義。

