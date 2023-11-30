【旅遊系列】南歐馬爾他保羅海洋冒險之都

今年冬天往哪處度假？以下三座城市是尋幽探勝的上佳選擇。南歐的馬爾他是保羅遭遇海難之地，感受昔日使徒為主火熱的心志；或往美國德克薩斯州享受優質的葡萄酒；亦可到英格蘭探訪哥德式的格洛斯特大教堂，衛理公會的傳教士喬治·懷特腓德 （George Whitefield） 就在這裡首次傳教！



南歐的馬爾他：保羅遭遇海難之地



丹尼斯·倫諾克斯（Dennis Lennox）在《基督郵報》（The Christian Post）撰寫旅遊日誌分享，位於南歐的馬爾他（Malta）幾千年來一直處於文明和征服的十字路口，部分豐富的歷史和遺產包括聖經歷史。公元60年使徒聖保羅返回羅馬接受審判的途中在這裡遭遇海難：「我們脫險之後，才知道那島名叫馬爾他。當地的人對我們非常友善；因為下過一場雨，天氣又冷，他們就生了火來招待我們。」（使徒行傳28:1-2）



這個位於地中海的小島共和國距離義大利西西里島約100英里，有很多東西可供遊客觀賞、體驗、暢飲和品嚐。首都瓦勒他乎（Valletta）是大多數遊客去的地方。在喧囂之中，聖保羅大教堂和學院教堂在很大程度上被忽視，每天接待的遊客數量只是聖約翰大教堂的一小部分。英國聖公會大教堂 （Church of England Anglican）的存在歸功於阿德萊德王太后（Dowager Queen Adelaide），建於1839 年，擁有精美的新古典主義建築，在倫敦也不會顯得格格不入。



拉伯克：葡萄酒產區



拉伯克（Lubbock）是美國德克薩斯州西北部的一個城市，這座位於德克薩斯州高原的城市周圍是一個被忽視的葡萄酒產區。事實上，孤星州的葡萄園在葡萄酒年產量方面排名全國第五。與其他州外的產區不同，德州高平原 AVA 的釀酒師使用葡萄。簡而言之，可以想像用與葡萄酒行業更成熟或著名的地方相同的葡萄釀造的葡萄酒，這裡不會找到用雜交葡萄釀製出的次待葡萄酒。



英格蘭：哥德式格洛斯特大教堂



英國英格蘭西南區域格洛斯特郡的城市，著名的有聖彼得和神聖不可分割的格洛斯特大教堂 （Gloucester Cathedral）。在建築上，風格從盎格魯撒克遜風格到諾曼風格再到垂直哥德式。值得注意的是幾座紀念碑，包括1307至1327年退位期間的英格蘭國王愛德華二世的雕像和墳墓。東邊的大窗戶也非常壯觀，有網球場那麼大，在 1350 年代安裝時被認為是世界上最大的窗戶。



格洛斯特宗教遺產的另一個值得注意部分是聖瑪麗教堂（St. Mary-de-Crypt），這座教堂與衛理公會有著重要的聯繫。1736年，與衛斯理家族共同創立衛理公會的傳教士喬治·懷特腓德 （George Whitefield） 正是在這裡首次傳教。除此之外，與懷特腓德同時代的慈善家羅伯特·雷克斯 （Robert Raikes） 也在格洛斯特創立了主日學運動。



這三個地方都提供了豐富多樣的文化和旅遊活動，是值得遊客探索的目的地。

