香港宣明會低碳版「饑饉30」林超英籲市民少用電減碳排放

香港世界宣明會今年首次舉辦低碳版「饑饉30」活動，旨在關注氣候變化和飢餓問題，活動於11月3日至11月4日在挪亞方舟順利舉行，參加者通過30小時或8小時的飢餓體驗，為非洲的飢餓兒童和群體籌款。



受氣候變化、各地衝突及其他因素影響，糧食危機日益嚴峻，現時全球近8億人捱餓，其中超過三成人生活於非洲。在首日活動「升溫的世界」分享會上，天文台前台長林超英擔任演講嘉賓，分享富裕國家的碳排放對兒童飢餓問題的不公平影響，以及氣候變化對市民和脆弱群體的影響。他呼籲大家減少日常用電、少開冷氣，減少購物，以減少碳排放。



今年的「饑饉30」活動推出多項低碳活動，例如定向挑戰、單車發電挑戰和環保再生工作坊等，讓參加者通過行動帶來改變。



香港世界宣明會總幹事馮丹媚感謝所有參加者、捐助者和活動贊助商對「饑饉30」的大力支持。她強調在氣候變化下，香港也受到極端天氣事件的影響，讓人們更加深刻地理解生活在貧困國家的人經常面臨的苦況。宣明會鼓勵參加者和市民實踐低碳生活，關注氣候變化和飢餓問題。



環境運動委員會主席黃傑龍教授在致辭中表示，今年的低碳版「饑饉30」活動很有意義，因為它不僅推廣環保和低碳生活，保護地球和下一代的生活，還幫助世界上最貧困、最脆弱的群體。



今年「饑饉30」籌得的善款將用於支持宣明會在非洲的工作，為飽受飢餓影響的兒童、家庭和社區提供糧食援助、醫療服務和水利設施。



（整理自香港宣明會新聞稿）

