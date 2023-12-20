環聖培靈講座：郭文池籲信徒更新生命主權交耶穌

環球聖經公會12月1日舉行培靈講座，播道神學院院長郭文池牧師藉著加拉太書講述信徒與基督同釘十字架進入更豐富的生命，在於承認是主耶穌的人、邀請祂作個人的王、享受與主耶穌一切的同活。



郭文池牧師在講道會中使用剛出版的《環球聖經譯本》與會眾研加拉太書，主題為「更新生命迎未來」。



保羅強調因信稱義



加拉太2章11至14節中提到保羅對彼得和巴拿巴的責罵。巴拿巴是保羅的恩師，儘管如此，巴拿巴的恩賜卻未能跟上教會的發展，因此教會請求保羅到來。根據聖經的記載，保羅成為教會中一位重要的成員，聖經的稱呼排行也從巴拿巴在前後來改成保羅在前。郭文池指，這對現今香港教會一個重要的提醒，即使有名望的牧師應該放下自身的尊貴身份，接納後輩。



至於彼得，他原是一位頑固的猶太人，到了安提阿已經接納外邦人並與他們一同進食。當耶穌的弟弟雅各來到時，彼得因為害怕接受割禮的基督徒「退縮自己和外族人分開」（12節）。保羅為真理不惜一切爭戰，當面斥責帶領教會的彼得和巴拿巴。



保羅的論點是因信稱義：「我們稱義是因為基督，而不是因為遵行律法。」（16節）郭文池用一個野馬被馴服的比喻來形容生命的更新，這是將主權交出，承認耶穌的主權並努力地實踐，是生命中的真實情況。他又用婚姻來解釋，兩個人成為一體不是指兩個實體成為一體，而是願意將主權和所擁有的與對方分享。



連結基督救恩是既定事實



郭文池繼續指，加拉太書2章20節給基督徒帶來一個重要的信息，迎向未來更新生命的基礎就是「與基督同釘十字架」，這包含三個重點：



首先，我們與基督在生命上的關係是屬靈的事實。二千後的今天，我們與保羅一樣與那個歷史上的耶穌基督的救恩連結在一起，這是一個已經發生的事實。



其次，我不再屬於自己。耶穌基督不僅僅是我的救主，我還將整個生命的主權交給祂，而不僅僅是交出部分時間，這是整全的福音。第三，我現在活著的生命是因為神愛我。



郭文池將這三個重點整合起來，結論就是我承認自己是主耶穌的人，邀請祂作為我的王，並享受與主耶穌一同生活的一切。



環球聖經公會培靈講座於12月1、8、15日晚上7:30在尖沙咀潮人生命堂舉行，三場講員為：郭文池院長（播道神學院）、曹偉彤院長（香港浸信會神學院）、黃國維院長（中國神學研究院）。

