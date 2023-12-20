將臨期紫色蠟燭象徵祈禱懺悔

將臨期是基督教教會的重要節期，從12月3至24日，用來準備和等待耶穌聖誕的到來，這個節期有著三重意義：悔罪的季節、燃點紫色蠟燭象徵祈禱懺悔、表達上帝沒有放棄凜祂的子民。



評論員布蘭登·肖瓦爾特（Brandon Showalter）在《基督郵報》撰文，提出將臨期三重意義。首先是「悔罪的季節」：將臨期提醒基督徒紀念耶穌第一次降臨的誕生，並期待祂的第二次降臨。這個節期的名稱來自拉丁文的Adventus，意思是「降臨」，在新約中常指耶穌的第二次降臨。將臨期的起源不確定，但自公元380年的薩拉戈薩主教會議（Synod of Saragossa）以來，基督徒就被教導在聖誕節前一周參加教會聚會，並準備心靈迎接聖誕節。



其次是「燃點蠟燭的降臨花環」：降臨花環是一個包含四支蠟燭的裝飾物，每個星期點燃一支。這個傳統可能起源於北歐的聖誕慶祝方式，但在16世紀時在德國被基督教化。這個傳統的現代形式可以追溯到德國神學家約翰·欣里奇·維徹恩牧師（Johann Hinrich Wichern）於19世紀中期所創立。降臨花環中的三支蠟燭是紫色的，而第三個星期天（戈德特星期日）點燃一支玫瑰色的蠟燭，象徵著祈禱、懺悔、準備性的犧牲和善行。



最後是「舊約的縮影」：關於舊約的中心主題和核心神學信息的辯論仍在進行中，因為舊約包含了各種不同的文獻類型。然而，根據阿斯伯里神學院（Asbury Seminary）的約翰·奧斯瓦爾特教授（John Oswalt）的說法，這些古代著作的聯繫在一起的是上帝的偉大故事，講述著上帝對他的子民的忠誠，即使他們一再犯錯，上帝也不放棄他們。整本舊約聖經都指向耶穌的降臨。



將臨期是重要的教會節期，提醒我們準備心靈，悔罪、祈禱和期待耶穌的到來。這個節期的傳統和意義在基督教教會中被廣泛慶祝和教導。

