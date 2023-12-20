劍橋、韋伯字典選出年度代表字：AI驅使人類產生幻覺

2023年度代表字：英國《劍橋詞典》選出「Hallucinate」（產生幻覺）；美國《韋伯字典》選出「Authentic」（真實可信的），反映人們對真實性和虛構之間界限模糊的不安，並指向監管人工智能的技術和責任重大。



劍橋字典年度代表字：「Hallucinate」（產生幻覺）



英國劍橋大學網站引述，《劍橋字典》選出2023年度代表字「Hallucinate」（產生幻覺），更新了定義及解釋新意義為人工智能幻覺，也稱為虛構，有時顯得毫無意義，但也可能看起來完全可信，即使事實上不準確或根本不合邏輯。



人工智能的幻覺已對現實世界產生影響，例如一家律師事務所使用 ChatGPT 進行法律研究，導致法庭引用虛構案例。此外，人工智能工具在宣傳中也犯了事實錯誤。



劍橋字典出版經理溫達琳．尼科爾斯（Wendalyn Nichols）表示，人工智能可以「產生幻覺」的事實提醒我們，人類仍然需要在使用這些工具時運用批判性思考技能。人工智能擅長處理大量數據並提取特定資訊，但要求它們原創時，它們可能會誤入歧途。



新的定義表明，人工智能技術擬人化的趨勢日益明顯，使用類人的隱喻來談論、寫作和思考機器。



工程師和學者正在努力限制人工智能的幻覺，包括通過「接地」來限制幻覺，並將法學碩士的輸出與可靠來源或網路搜尋進行交叉檢查。有些人正在研究「根據人類回饋進行強化學習」，以幫助解決幻覺並找出預測和消除幻覺的方法。



解決幻覺的問題，如果能夠完全解決，可能會決定生成式人工智能未來的成功和採用。



韋伯字典度代表字：「Authentic」（真實可信的）



此外，美國《韋伯字典》（Merriam-Webster Dictionary）選出 「Authentic」（真實可信的）為2023年度代表字，以回應人工智能崛起的衝擊。



該詞典出版商表示，人們對於人工智能、名人文化、身份和社交媒體等相關議題的興趣驅動了這個選擇。這個詞有多種含義，包括「不虛假或模仿」以及「忠於自己的個性、精神或性格」。然而，「真實」這個詞的定義並不容易，且存在爭議。在過去的一年中，該詞在美國的搜尋量大幅增加，可能是因為「真實」和「假」之間的界限變得越來越模糊。



人工智能的蓬勃發展有助於消除這種模糊，並激發人們對文字、圖像和影片真實性的興趣。除了「Authentic」之外，排名第二的名詞是「deepfake」，用於描述透過人工智能進行數位修改的影片和照片。此外，品牌、社交媒體影響者和名人也普遍使用這個詞，例如馬斯克（Elon Musk）主張人們應該在社交媒體上更加「真實」。



馬斯克為SpaceX執行長兼首席設計師，他與團隊研發出一種腦極對接的芯片，用母豬做實驗，在腦門上開一個洞透過芯片即時收集生物體腦波訊號，並且將訊息圖像化。

