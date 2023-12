調查：九成中學生負面情緒不求助 鼓勵同輩陪伴

香港基督教服務處11月進行「學童自殺與求助研究」,社工與150名中學生深入訪談,了解他們對自殺的看法和求助情況。學生自殺是由多種因素相互作用而成的,並且約有九成的學生在面對負面情緒時不會主動向老師、社工或家人尋求幫助。



壓力來源:學業、家庭、人際



研究結果顯示,學生面臨著多重壓力,尤其是在疫情後,情緒問題更加惡化。他們最需要學校社工幫助的問題是情緒或精神健康、學習和成長發展。



根據個案訪談的結果,學業問題(72.7%)、家庭關係(48.0%)和人際關係(26.0%)是學生認為導致自殺的最主要原因。然而,學生往往選擇不告訴他人這些問題,因為他們害怕被嘲笑,不敢尋求幫助。



在面對負面情緒時,學生傾向於以遊戲娛樂(44.7%)或向朋友傾訴(40.7%)的方式來舒緩壓力,而只有很少數的學生願意尋求老師或社工(10.7%)或家人(10.0%)的幫助。



調查還顯示,學生尋求幫助的意願最高的是朋友(6.8分),其次是社工(5.6分)和家人(4.9分),而老師的排名(4.0分)則低於網友(4.4分)。



建立關愛校園文化



根據研究的結果,香港基督教服務處提出了一些建議。其中包括政府加強公眾教育,減少對求助的標籤,以鼓勵學生尋求幫助。學校也應該建立關愛校園文化,加強師生之間的連繫,並支持家長和朋輩互相守望,協助學生及早尋求幫助。



香港基督教服務處也提供相關支援,例如與教師和其他專業人士合作,識別和支援高危學生,推行救人自救活動和措施,並提供相關資源和工作坊,支援家長和教師識別和應對高危情況。



倡議一問、二應、三轉介



香港基督教服務處學校社會工作服務服務主任陳凱雯表示,在學校推行一系列「救人自救」活動及措施,製作求助錦囊,以「一問二應三轉介」的口訣,協助學生鼓勵有需要的朋友向成年人求助。



陳凱雯解釋「一問」代表向不開心的同學詢問發生甚麼事;「二應」則是回應,並非要求學生成為社工,而是提供陪伴和關心。至於「三轉介」,鼓勵學生陪伴有需要的朋友找社工或老師傾談,倡議「It’s okay to be not okay」。