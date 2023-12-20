調查：九成中學生負面情緒不求助 鼓勵同輩陪伴

香港基督教服務處11月進行「學童自殺與求助研究」，社工與150名中學生深入訪談，了解他們對自殺的看法和求助情況。學生自殺是由多種因素相互作用而成的，並且約有九成的學生在面對負面情緒時不會主動向老師、社工或家人尋求幫助。



壓力來源：學業、家庭、人際



研究結果顯示，學生面臨著多重壓力，尤其是在疫情後，情緒問題更加惡化。他們最需要學校社工幫助的問題是情緒或精神健康、學習和成長發展。



根據個案訪談的結果，學業問題（72.7%）、家庭關係（48.0%）和人際關係（26.0%）是學生認為導致自殺的最主要原因。然而，學生往往選擇不告訴他人這些問題，因為他們害怕被嘲笑，不敢尋求幫助。



在面對負面情緒時，學生傾向於以遊戲娛樂（44.7%）或向朋友傾訴（40.7%）的方式來舒緩壓力，而只有很少數的學生願意尋求老師或社工（10.7%）或家人（10.0%）的幫助。



調查還顯示，學生尋求幫助的意願最高的是朋友（6.8分），其次是社工（5.6分）和家人（4.9分），而老師的排名（4.0分）則低於網友（4.4分）。



建立關愛校園文化



根據研究的結果，香港基督教服務處提出了一些建議。其中包括政府加強公眾教育，減少對求助的標籤，以鼓勵學生尋求幫助。學校也應該建立關愛校園文化，加強師生之間的連繫，並支持家長和朋輩互相守望，協助學生及早尋求幫助。



香港基督教服務處也提供相關支援，例如與教師和其他專業人士合作，識別和支援高危學生，推行救人自救活動和措施，並提供相關資源和工作坊，支援家長和教師識別和應對高危情況。



倡議一問、二應、三轉介



香港基督教服務處學校社會工作服務服務主任陳凱雯表示，在學校推行一系列「救人自救」活動及措施，製作求助錦囊，以「一問二應三轉介」的口訣，協助學生鼓勵有需要的朋友向成年人求助。



陳凱雯解釋「一問」代表向不開心的同學詢問發生甚麼事；「二應」則是回應，並非要求學生成為社工，而是提供陪伴和關心。至於「三轉介」，鼓勵學生陪伴有需要的朋友找社工或老師傾談，倡議「It’s okay to be not okay」。

