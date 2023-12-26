藍色聖誕節：悲傷與希望· 失落與光明的交匯夜

藍色聖誕節是西方基督教降臨節的一部分，被稱為「最長的夜晚」，標誌著一年中最長的夜晚。在這一天，基督教教會舉行禮拜儀式，紀念失去親人並經歷悲傷的人們。禮拜儀式通常包括表達悲傷、痛苦和心碎的機會，以及專注於基督帶來希望的應許。



藍色聖誕節在西方基督教傳統中是降臨節的一部分，被稱為「最長的夜晚」，標誌著一年中最長的夜晚。在這一天，基督教派的教會包括天主教、英國國教、路德會、衛理公會、摩拉維亞教以及改革宗基督教舉行禮拜儀式，紀念失去親人並經歷悲傷的人們。



禮拜儀式傳統上，在一年中最長的夜晚（12月21日）冬至當天或前後舉行，即並包括聖體聖事作為其中的一部分。這些儀式包括點燃藍色的蠟燭、降臨節花圈的使用，以及保留空椅子以紀念失去的人。藍色聖誕節服務提供一個空間，讓人們反思和紀念，特別是對於那些在聖誕節期間處理失落、成癮或具有挑戰性的關係的人，並促進社區支持。



冬至這一天更是使徒多馬的傳統節日，藍色聖誕節與冬至連結，讓人將多馬相信耶穌復活的掙扎、聖誕節前的漫漫長夜，以及那些生活在失落之中的人與黑暗和悲傷的鬥爭聯繫起來。



芝加哥路德神學院教授本·斯圖爾特（Ben Stewart）指出，聖誕節的故事融合了黑暗和挑戰，強調上帝進入一個經歷歡樂和苦難的世界的應許。因此，他建議基督徒需要培養一種深沉、充滿希望、面向黎明的午夜藍色視角，同時容納聖誕節的憂鬱和歡樂的禮拜儀式和神學。



使徒多馬是耶穌的十二門徒之一，通常被稱為「懷疑的多馬」，因為他最初懷疑耶穌基督的復活，後來承認了自己的信仰。根據印度泰米爾納德邦和喀拉拉邦聖多馬基督徒的傳統記載，聖多馬離開羅馬帝國傳播福音，最遠到達印度南部泰米爾納德邦的麥拉普爾。



聖多馬節被視為印度基督徒節，並在印度次大陸的聖多馬基督徒中仍然受到歡迎。除印度外，中東和南亞的許多教會也在其歷史傳統提到使徒多馬，他是第一個建立這些教會的福音傳教士，包括東方亞述教會、斯里蘭卡的早期教會。

