【專訪】福音戒毒牧師鄭振華 聖靈震撼毒海歸途

福音戒毒為本的基督教新生協會座落於元朗新田村屋群，從遠處望去，藍色窗戶和白色牆身的色調帶來一種寧靜安詳的感覺，建築物外部的紅色十字架代表著耶穌基督的愛、關懷和賜人重生的力量，成為了戒毒者和那些需要幫助的人的避風港。



或許有人認為吸毒者生命充滿灰暗，曾經毒海浮沉多年、創辦基督教新生協會兼任總監的鄭振華牧師在輔導室接受本報訪時，娓娓道來40年前被聖靈震撼的一幕，從脫癮走上福音戒毒牧師之旅。



談笑風生的鄭振華牧師自言，70年代讀中學時成績很差，高不成，低不就，終日與黑社會為伍，最終染上毒癮。1983年戒毒距離現在已40年，他嘗試過很多方法戒不掉毒癮、不甘心，直至遇上一位福音戒毒成功的弟兄鼓勵他福音戒毒，在戒毒村一年多時間逐漸甩癮、鍛鍊身體、早晚聽詩歌讀聖經。



特別的經歷：聖靈震撼戒毒村



在村內鄭振華經歷聖靈的工作，一位女傳道探訪戒毒村為院友祈禱，很有恩膏，每逢祈禱所有弟兄都流淚，「這一刻我經歷流淚悔改的禱告，聖靈的工作很震撼。」



另一次經歷，一班神學生入來分享信仰鼓勵他們，信主3、4個月的鄭振華有感動很想將來做傳道人，「我相信上帝聽祈禱，這次以後上帝安排事奉的路。戒完毒之後留在戒毒村學習事奉，離開了村之後在一間教會服侍，後來有機會入神學院，然後在香港牧會。」



牧會都很經歷神回應禱告，鄭振華續說：「那是一間細小的教會但身邊很多吸毒者，身為過來人幫助吸毒者，後來到澳洲進修神學喜歡研究戒毒的模式，我相信神透過身邊的事情讓我沒有忘記當初的異象。」



一個異象從零開始



1991進入神學院準備服侍，並成為傳道人牧養教會；1995年赴澳洲進修獲取碩士和輔導文憑，更有效地幫助濫藥者處理實際問題。回來香港雖然有教會聘請，但不忘在機構戒毒服侍，在更新會做監獄工作一年多，圍繞的都是吸毒的囚友。



從戒毒至牧養經歷聖靈的感動，鄭振華決心出來開辦戒毒機構時再一次被聖靈震撼，「一方面上帝安排帶領，接受神學訓練和牧會經驗，我覺得神預備一條路將來要我服侍吸毒的群體。印象深刻是在更新會，每星期為吸毒的群體祈禱，每次自己都控制不了地流淚，我好相信是聖靈的感動，特別關心服侍者群體，因此毅然離開更新會開辦新生協會。」



戒毒村沒有藥物卻有耶穌



就這樣一切從零開始，鄭振華帶著孩子一家四口甚至沒有錢交租，在師母支持下尋尋覓覓最後來到元朗新田，成立第一間戒毒村，透過人介紹來了第一批學員。鄭牧師帶著培養門徒的心志，跟學員們一齊生活：一起食飯、住宿、砌磚；毒癮發作時陪伴他們，為他們祈禱，「建立門徒」地去幫助他們戒毒。戒毒沒有藥物卻有耶穌，引導人心靈平靜，大家關係緊密，昔日的大師兄一直都有聯絡，直至今年初他離世。



不靠藥物靠耶穌就是福音戒毒？鄭振華強調「福音本身有超自然能力」，他用毛蟲蜕變蝴蝶作比喻，福音戒毒強調生命的轉化，不單外表改造（Reform），而是新造的人（Creation），哥林多後書5章17節說：「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」福音本是神的大能而且聖靈住在人的裡面，人必須信主與主有緊密的關係，脫離思想的束縛。



戒毒村載滿淚水與歡呼



「人生必須經歷苦難生命才紮實，耶穌都經歷過......。」在新生協會的學員就如毛蟲蛻變蝴蝶綻放不再一樣的生命。



今天的戒毒村有10多位同工都是過來人，鄭振華娓娓道來一個又一個生命的轉變：「有些成功戒毒後在路德會、青少年服務處等機構做社工；有年輕人30來歲，報讀毅進課程及體能訓練，今天做了健身教練開辦三間健身室服侍後來的師弟；有學員多次戒毒最後在戒毒村成功戒除毒癮，後來成為潛水教練。」



當然也有學員離開戒毒村回家，過著平淡但穩定的生活；也有學員結婚邀請鄭振華觀禮，這些都給予他最大的回報。



新生協會邁向未來



基督教新生協會創立於2001年，是一間以福音為本，沒有政府資助的非牟利福音戒毒機構，2003年接辦方舟行動，藉著基督教信仰與康復服務結合，實踐全人關懷，專為男性濫用藥物人士提供住院式康復訓練。



2024年新生協會將邁向怎麼樣的道路？「未來將會做家庭事工，新營舍開放給戒毒者的家人，好讓學員與親子建立關係，以至家庭復和。」鄭振華揚言，上帝還有很多異象給他，一切有待下回分解……

