【專訪】鄭振華牧師 新生協會無藥戒毒唯有耶穌

福音戒毒牧師鄭振華40年前經歷聖靈洗禮脫離毒癮，領受異象創辦基督教新生協會，無藥戒毒唯有耶穌挽救不少吸毒者與家庭。去年獲批重置戒毒村經歷上帝供應，卻遇上肺癌，他自言「做得幾多得幾多！」而且充滿異象朝向更大的福音禾場。



重置戒毒村經歷上帝供應



基督教新生協會去年獲政府批出前大嶼山石壁東灣莫羅瑞華學校，用於重置現時位於元朗的戒毒村，預計面積達12萬呎，提供96個宿位給戒毒人士、職員及義工等相關人士使用。



新生協會創辦人、董事會主席兼總監鄭振華牧師在專訪感謝上帝，他透露2004年政府立法規管營舍的安全，立法前取到豁免牌，嘗試尋找不同的地方遇到不少阻力，有居民反對、有些地方偏遠，或貼近斜坡需要自費維修，其後政府主動聯絡他提供一切設施，而且負責維修斜坡費用。



吸毒者年輕化 戒毒沒有藥物只有耶穌



建設是為了迎接未來，鄭振華分享現時吸毒情況。吸毒者涉及各階層，中產、醫生、專業人士、留學生，而且年輕化及毒品種類繁多。因此服務也隨之轉變，福音戒毒的未來是「以不變應萬變」。



不變的是福音本質、定位、門訓；轉變的是模式。協會未來關顧戒毒學員的家庭，期望有創新的營舍開放給戒毒人士的家人入住，讓他們有親子的關係以至家庭復和。



他指，戒毒沒有藥物，唯有耶穌引導人心靈平靜，並且鼓勵學員讀書。現時協會提供多元化的訓練期望學員有一門手藝重投社會，例如驗樓班、健身班、汽車美容、水電燒焊等訓練，讓他們學以致用如上門為獨居長者室內維修、油漆翻新，所以福音戒毒是全人身心靈的更新。



知識改變命運：從戒毒工作走向菲律賓山區



除了在香港，鄭振華還關懷菲律賓山區兒童，他去年初往菲律賓探訪山區兒童，發現孩子們已經三個月沒有飯吃，在香港收集物資、米包、蔬菜等寄箱送到菲律賓山區，連摩托車都上不到的地方。他還有與當地的教會聯繫了解學童缺乏讀書的問題，鄭振華強調「知識改變命運」，計劃在山區建設宿舍由教會照顧那些兒童，並且在山區興建學校，大約20至30萬港幣，可以容納20多名兒童。



「如果等到自己搞掂才幫人永遠幫不到，聖經說凡有的還要加給他。」 鄭振華回望基督教新生協會走過20多年的路，捱過不少苦頭很多眼淚，然而疫情之下協會還有百萬盈餘，特區政府亦支付過億興建新院舍。



重置院舍遇上肺癌「做得幾多得幾多！」



鄭振華坦然分享，去年6、7月收到政府通知有重置地方，8月確診患了第一期肺癌、9月進行手術，感謝主不用化療或電療，康復得很好。他指上帝很幽默，重置地方要兩年才入伙，不知道能否入到去，相信上帝工作便是了，「上帝預備了迦南美地，不是人人都入到去，所以我鼓勵同工準備和怎樣進入加南美地。」



他自言，新院舍建成後不知能否入到去，好像摩西也入不到迦南，所以時常勉勵同工「成功不必在我，不是我的事工，乃是上帝的事工」。67歲的鄭振華笑說：「不敢講退休，若然退休，上帝叫我返來，做得幾多得幾多！」



不言退休的鄭振華還充滿異象，期望未來的日子服侍國內的同胞，政府公佈15萬專才來港當中佔九成來自國內，如何迎接？確是一個很大的福音禾場！

