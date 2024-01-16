泰澤跨年歐洲會議 勉信徒禱告與負傷者同行





泰澤團體定期舉辦國際聚會，每年底舉辦歐洲會議，聚集數千名年輕人，一起祈禱並分享生活經驗。第46屆歐洲會議於去年12月28日至2024年1月1日在斯洛維尼亞首都盧布爾雅那（Ljubljana）舉行，勉勵信徒禱告與負傷的人同行。



甚麼是歐洲會議？



歐洲會議是由泰澤團體與當地教會合作，參與者離開安全和熟悉的家出發去當地了解和分享他們的生活與文化；結識來自歐洲各地及其他地區的年輕人；尋找生活的意義；在營會透過祈禱、默想、詩歌、個人反思與分享共同進入2024年新的一年。



呼籲信徒禱告與負傷的人同行



新上任的泰澤團長馬思謙修士（Brother Matthew）來自英國聖公宗，主持2023年除夕黃昏祈禱會呼籲與會者，在最後一晚的時間將這幾天所領受上帝的說話化作行動。



「在今天的世界裡究竟同行代表甚麼？主呼召我們在國家、社區、教會擔當甚麼角色？」馬思謙修士勉勵會眾付出時間去禱告，尋求我們之間的信任及理解，以及如何在現時的社區及教會作出貢獻。



馬思謙修士繼續說：「當我們看見世界裡身邊或遠方不同的衝突、戰爭，聽見地球哭喊、受傷者的哀鳴，作為其中的創造物，我們很多時會感到迷茫。然而，我們與萬物都有連繫，我們深深渴望的和平密切地與保護萬物的呼召連繫住。」



最後，馬思謙修士稱，有時候我們不知道如何入手，甚至問自己神在哪裡？但這正是耶穌基督的經歷，耶穌在十架上犧牲時呼喊父神時，同時是為救援受苦的人類，而祂作出犧牲一切是為了最終的勝利。

