粤港宗派教會交流：推進中國化、牧養管理、神學思想建設

香港浸信會聯會、循道衛理聯合教會去年底前往廣東省基督教兩會交流，開展教會禮儀、牧養管理及基督教中國化的探討。



浸聯會：探討禮儀、牧養、歷史、人才培養



廣東省基督教兩會報道，香港浸信會聯會會長唐榮敏牧師率團共15人於11月29日至12月1日前往廣東省基督教兩會交流。唐榮敏牧師表示，此次訪問對香港浸聯會意義重大，期望雙方進一步開展教會禮儀探討、牧養管理、歷史研究和人才培養等方面的合作，為促進兩地新一代教牧人員及青年信徒繼承傳統、建立友誼的工作上發揮積極作用。



訪問團在三天問行程還參觀廣東省基督教兩會直屬堂點、廣東協和神學院、廣州市基督教兩會及其直屬堂點等。



廣東省基督教三自愛國會主席樊宏恩牧師向代表團介紹廣東省內教會及神學院發展概況，並分享新時代基督教中國化在廣東及廣東省基督教兩會的實踐、多年來開展鄉村義診及貧困助學等社會服務。他表示希望雙方保持良好關系，建立互訪機制，在基督教中國化、嶺南神學思想建設、健康傳承和服務社群等方面加強交流。



廣東省基督教兩會表示，將進一步推動與香港基督教界之間的交流，在教會管理、聖禮聖事、事工互動等領域進行探索與合作，持續凝聚粵港基督教界共識。



循道衛理：基督教中國化、教會牧養多層次交流



香港基督教循道衛理聯合教會會長林津牧師與19人訪問團去年11月28日至30日到訪廣東，雙方共同回憶粵港教會悠久的歷史。



樊宏恩牧師會上表示，雙方保持良好關系和友好互動，建立互訪機製，在推進基督教中國化、加強神學思想建設。



林津牧師讚揚廣東教會探索嶺南特色的神學思想建設及打造中國化 ，雙方期望在基督教中國化、教會牧養、公益慈善等領域展開多層次交流。訪問團還到訪深圳、珠海、中山、佛山等地市基督教兩會及部分堂點。

