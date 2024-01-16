AI技術解讀二千年前捲軸 揭開古人智慧

肯塔基大學的布倫特·西爾斯教授和團隊發起名為「維蘇威火山挑戰賽」的項目，利用人工智能技術閱讀近二千年歷史的紙莎草捲軸。年輕的電腦科學家運用人工智能成功破解了第一個完整單字母，凸顯出人工智能在解決歷史文化謎團方面的重要性。



肯塔基大學（University of Kentucky）電腦科學家布倫特·西爾斯教授（Brent Seales）和團隊去年3月發起一項名為「維蘇威火山挑戰賽」（Vesuvius Challenge），利用人工智能（AI）技術閱讀近二千年歷史的紙莎草捲軸（papyrus scrolls）。



公元79年位於義大利的維蘇威火山爆發，被燒毀的紙莎草捲軸送到羅馬城鎮赫庫蘭尼姆，這些至今仍捲起的紙莎草捲軸基本上變成了木炭，倖存下來帶有文字的碎片肉眼幾乎難以辨認。



這些捲軸非常脆弱，任何人試圖展開都會變成灰塵，直到現在還沒有人能夠從中讀取任何內容。在「維蘇威火山挑戰賽」21歲的電腦科學家盧克·法里托（Luke Farritor）藉著人工智能技術，破解了第一個完整單字母獲得4萬美元獎金。



被破解的第一個完整單字母「πορφυρας」或「porphyras」這個詞在希臘語中是紫色的意思，由法里托首先發現，該比賽要求參賽者應用一種稱為「虛擬技術」試圖破解隱藏的文字。



「虛擬技術」從電腦斷層掃描開始，這是一種X光程序，用於掃描每張捲曲的紙莎草紙。沿著掃描中的彎曲層進行掃描後，研究人員實際上將捲軸壓平，並使用先進的人工智能來探索它們，這些人工智能經過訓練可以找到頁面上的墨水。



該技術由肯塔基大學的西爾斯教授創建，已開發近20年。「這些材料可以追溯到2000年前，有人寫了這篇文章，」西爾斯說。「他們寫愛情，寫戰爭，寫和平，互相爭論。這些手稿是他們關於世界哲學觀點的對話。因此，即使我們什麼也沒學到，但我們與古人在人性方面的深厚聯繫仍然很重要。」



維蘇威火山挑戰賽的大獎是第一個能夠閱讀至少140個字符的四個連續段落的團隊，成功讀取人士將獲得70萬美元，該項比賽仍在進行，預計整個捲軸於2024年底之前被破解。

