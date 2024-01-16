梁燕城拆解敵基督真面目 末後教會大復興

末後敵基督勢力迅速形成，文化更新研究中心院長梁燕城教授認為，敵基督並非傳統所指天主教教皇，還提到自然宗教取代基督教的趨勢。最後，他表示信徒最終參與羔羊的婚宴，並預言教會的大復興。



梁燕城教授在文化更新研究中心線上分享，敵基督的傳統講法是天主教教皇，他認為天主教教皇的力量不至大到是敵基督，並講解聖經多處描述敵基督的情況：



約翰一書2章16至23節指，敵基督屬世界的情慾；未受恩膏沒有真理知識而離棄上帝的教會中人；而且是說謊不認耶穌是基督、不認三位一體聖子。



帖撒羅尼加後書2章3至10節，用大罪人沉淪之子描述敵基督，這人抵擋主抬高自己，坐在神的聖殿，自稱是上帝，到了末後的日子顯露不法不義。



希伯來書形容敵基督，不是大奸大惡的人或勢力，卻是看來像基督一樣，有權和能力，而且行各樣異能神蹟，企圖取代基督的勢力。



但以理和耶穌也描述敵基督及預言羅馬崩潰，但以理書2章45節指羅馬帝國會破碎裂開；馬太福音24章14至15節指，耶穌預言天國的福音傳遍天下之時，敵基督的強權勢力將會控制聖地，耶穌說明但以理的預言包括新約時代到末期。



在歷史方面，梁燕城指出隨著時間的推移，自然主義宗教逐漸取代了基督教。他舉例說明，法國大革命期間，自由女神像被設計出來，並被用來取代聖母瑪利亞在法國國璽上的位置。這位自由女神像的設計靈感源於瑪麗安，她是法國大革命期間的一個象徵性人物，代表了自由和理性。這種變化反映了當時社會對基督教價值觀的背棄，以及對理性和自由的崇拜。



此外，梁燕城還提到美國政府在歷史上的行為，包括對原住民的壓迫、奴隸制度以及多次戰爭。他認為這些行為違背了基督教的教義，並指出美國在20世紀中期及21世紀初發動多場戰爭造成大量平民死亡，這些都是違反人道主義的行為。



最後，梁燕城展望信徒在末世的角色，啟示錄描述聖徒歡喜快樂參與羔羊的婚宴，羔羊的婚宴代表救贖主與信徒建立長久親密的關係，脫離死亡得救贖，神的子民被稱為義，進入聖潔世界，教會將迎來大復興，信徒因此得勝。

