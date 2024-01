基督教組織啟動數據庫 追蹤全球宗教暴力事件

全球基督教救濟組織(GCR)啟動追蹤全球暴力宗教迫害事件的數據庫(VID),追蹤全球五大洲的宗教暴力事件,去年該組織為3,000受害的基督徒提供幫助、10萬人聽聞福音。



總部設於美國的監測基督教迫害事件組織「全球基督教救濟組織 」(Global Christian Relief,簡稱GCR)啟動追蹤全球暴力宗教迫害事件的數據庫(Violent Incidents Database,簡稱VID),是全球第一個基於事件紀錄的宗教自由數據庫,收錄了十多種類型的暴力事件。



數據庫旨在記錄侵犯宗教自由的行為,重點追蹤全球五大洲的暴力事件,按國家、宗教和施暴者進行搜索的功能,提供前所未有的核查水平。目前,該數據庫正在追蹤超過6,000宗事件包括殺戮、逮捕、綁架、性騷擾、施壓和迫婚。



數據庫的研究由GCR資助,宗教自由領域的國際宗教自由研究所進行。GCR希望這個數據庫可以記錄和分享全球基督徒和其他信仰者遭受到具體攻擊的細節,並為那些無聲者發聲,2023年該組織為3,000受害的基督徒提供幫助,包括巴基斯坦、布吉納法索、印度、土耳其、斯裡蘭卡等,以及10萬人聽聞福音。



在國際宗教自由峰會上,GCR全球戰略與研究主管羅納德·麥克米倫(Ronald Boyd-MacMillan)發布數據庫,並稱:「這不僅可以幫助我們追蹤暴力事件,還可以幫助我們更好地了解,受迫害的基督徒真正需要從世界各地的兄弟姐妹那裡得到什麼幫助。」



根據「援助貧困教會」(Aid to the Church in Need,簡稱ACN)的報告,超過49億人生活在宗教自由受嚴重侵犯的國家,全球62%的人無法自由信奉、表達或改變宗教信仰。