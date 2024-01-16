聖經擋子彈烏兵保命 神蹟還是幸運？

俄烏戰事將屆滿2年，在槍林彈雨之下傳來有多名烏克蘭士兵被攜身聖經擋去子彈救回性命，神蹟還是幸運？基督徒如何看待這些神蹟呢？



聖經吸收子彈衝力



據基督教媒體Credo報道，義工奧克薩娜·科爾琴斯卡（Oksana Korchynska）在臉書發文，去年4月一名士兵將新約聖經放在胸前的口袋幸保性命，醫護人員發現他的腹部傷口很大，傷口內有一些東西是聖經的碎頁，該名士兵的新約聖經被切成兩塊，據悉這本書吸收了子彈的衝力和爆破釋放的能量，保護了士兵。



基督教組織God Encounters在3月分享另一名士兵的見證。該組織創辦人詹姆斯·戈爾（James Goll）聲稱「上帝的道可以阻止子彈」，並在社交媒體貼文中附上一張太陽能聖經的照片，士兵們可以聽聖經。據戈爾說，一顆子彈擊中了一名攜帶其中一本《聖經》的士兵，但沒有穿過這本書，因此該士兵在襲擊中倖存下來。



基督教新聞網站CNE.news報導一位烏克蘭婦女去年透過聖經得救的事。烏克蘭牧師帕維爾．普羅托波波夫（Pavel Protopopov）在臉書分享，一枚砲彈在距離該名婦女兩公尺的地方爆炸。然而並沒有因此受傷，因為裝著《聖經》的皮包保護她免受飛濺彈片的傷害，她並且在影片中補充道，如果沒有袋子，爆炸物的碎片就會擊中心臟，只因這本聖經只受了一點瘀青。



另一個故事來自去年一名士兵被卡拉甚尼科夫（Kalashnikov）突擊步槍射擊。據烏克蘭教會媒體《索博爾》（Sobor）報道，子彈卡在他的聖經中。一名志願軍事牧師在臉書上的一段影片中透露，士兵們從烏克蘭牧師那裡收到了《聖經》。牧師在影片中說：「神的話語不但可以拯救心靈，也可以拯救身體」。



神蹟為增強信徒對信仰的奧秘



基督徒該如何看待這些神蹟呢？來自上帝還是巧合？



烏克蘭神學家佩德羅．巴洛格（Pedro S. Balog）在Credo撰文指出，關於神蹟到底是甚麼存在著許多爭論，很難確定甚麼是真正的神蹟。然而，要確定某事件是否來自上帝的神蹟有一個標準，就是與事件周圍的環境有關。



他認為，上帝的神蹟有一個明確的目的：它們是為了增強信徒對信仰的奧祕 ，並且擴大上帝的國度。



避免陷入生存偏差



因此，在將個人經驗標記為直接來自上帝的真正神蹟時應該小心，旁觀者若是只考慮倖存士兵的故事而不考慮陣亡戰友的故事時，會出現「生存偏見」。



巴洛格強調，我們不應只關注塵世的神蹟，而應關注更重要的事情：「我們信仰的奧秘。」

