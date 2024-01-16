明道社解讀約翰一書 生命之道：永恆的喜悅

約翰一、二、三書是使徒約翰晚年著作，包含栽培的基礎教導和回應信徒問題。明道社客席講師葉英傑在「明道精讀團契」強調生命之道（約壹1:1-4）是起初已存在且與父同在，將永遠的生命傳給信徒，帶來喜悅和滿足。



葉英傑講解約翰一、二、三書背景和特色，該書作者自稱使徒約翰，於晚年著作；當時代耶穌已升天，見過耶穌的人已殉道或過身，對耶穌的教導眾說紛紜，因此書中有很多栽培的基礎經文，同樣對應今天信徒的問題。



在講座中，葉英傑從觀察、分析、歸納法（OIA）簡介約翰一書1章1至4節作為「序言：生命之道」。這生命是起初原有已經顯現而且與父同在，面對生命之道作者親眼見過、親手摸過，現在為真道作見證；對象是「你們」，將永遠的生命傳給你們，這是生命之道與信徒的關係。



約翰寫信給教會是盼望他們彼此相交，希望對方得到喜樂的滿足，更重要是傳主的道。



「論到從起初原有的生命之道」（1:1）葉英傑指「起初」有不同的解釋。第一層解釋是「生命的顯現」，太初有道世界之先與父同在，這是歷史式的起初，耶穌出來傳福音。



第二層解釋是生命之道的「道」，有兩類意思：說話、道理、信息，這道是指耶穌基督的說話，與上帝的說話一致。至於「生命」是指耶穌基督與父同在。



葉英傑特別提到第4節：「我把這些事寫給你們，使我們的喜樂得以滿足。」 對照約翰二書和三書的第4節，作者因著「我見你的兒女」、「聽見我的兒女們按真理而行」，作者寫這書卷是為了「你們」（兒女、弟兄姊妹），成為他最大的滿足喜樂，而這種滿足是在主裡面。



講座內容擷錄自明道社「明道精讀團契」約翰一二三書（第一課）；導師為明道社客席講師葉英傑。

