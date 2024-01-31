福音派的政治轉變 導致信仰失衡？

「福音派」一詞正在變質和政治化，最初是用來描述特定的宗教運動，強調聖經的權威和信仰的個人轉化，現今卻與政治和文化意識形態聯繫密切。福音派領袖呼籲重設在屬靈信仰上。



福音派原本指新教徒



全國聯合廣播節目《火線》主持人布朗（Michael Brown）在《基督郵報》（Christian Post）發表文章，提到福音派一詞在美國政治圈中的使用越來越多，導致它成為政治議題的標誌之一。然而，這種政治化也導致人們對福音派真正含義的混淆和誤解。許多福音派領袖和信徒表示，他們的信仰更重要是關於屬靈方面，而不是政治和文化議題。



「福音派」一詞在1500年代首次作為「福音」的同義詞使用。1942年，全國福音派協會成立，福音派開始指涉非原教旨主義者的皈依新教徒。



1949年，佈道家葛培理聲名鵲起，到1950年，他已成為人們眼中的福音派信仰無可爭議的旗手，該詞的使用也發生巨大變化，特別是因為福音派的成立。



福音派蛻變成白人宗教共和黨



1976年，自稱為福音派的卡特（Jimmy Carter）贏得總統職位，《新聞周刊》宣布該年為「福音派年」。



蓋洛普於1976年首次開始詢問調查受訪者是否「福音派」或「重生」，並將這一回答與政治行為聯繫起來。



1979年道德多數派的崛起也是「福音派」一詞政治化的決定性時刻，然而「福音派」成為民意調查的標準類別，公眾的看法就開始無情地轉向政治理解成為福音派意味著甚麼。



到了 2010 年代，大多數漫不經心的美國觀察家開始認為福音派意味著「白人宗教共和黨」。



布朗指，這解釋了為甚麼在十年或更長時間裡，一些福音派領袖建議我們完全放棄這個詞，因為對大多數美國人來說，它更多地談到了信仰的文化和政治方面，而不是信仰的本質。



最近的研究表明，這個方向的趨勢已經加深，許多保守派白人選民（尤其是特朗普的支持者）自我認同為福音派，即使其中一些人並不堅持傳統的福音派信念。



因此，這個最初完全是屬靈意義的術語，變成一個具有文化和政治聯繫的精神術語，現在也許主要是一個文化和政治術語。



布朗建議，福音派領袖應該重新思考如何描述自己，以更準確地表達他們的信仰，並呼籲福音派社群進行更深入的思考和對話。

