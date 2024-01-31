施達基金新任總幹事馮韻兒：三個觸動貧窮人的心靈啟示

施達基金會新任總幹事馮韻兒博士1月1日履新，曾研究中國饑荒問題、印度的瘧疾根除的她，在最新一期通訊中分享對貧窮人的三個看見。她描述自己的轉捩點，包括對貧民窟的訪問，北非短宣經歷、在浴室中的共同人性體會，這些經歷塑造她的扶貧觀念和使命感。



施達基金會最新出版的通訊《呼聲》251期訪問新任總幹事馮韻兒博士，畢業於美國哈佛大學，主修應用數學，取得經濟學博士，其後於美國著名的基督教學府惠頓大學任教經濟取得終生教席，亦為香港的恩光書院教務長和副教授。



馮韻兒談到對貧窮人的三個觀察。她回憶起自己在菲律賓探訪貧民窟時的經歷，該次經歷讓她意識到自己的成績和學位對於旁邊的貧困家庭來說毫無意義，從而讓她開始專注於發展經濟和饑餓、貧窮等議題的研究。



她還提到自己在北非的一次短期宣教經歷，令她意識到自己在美國社區中忽視了身邊的人，她稱之為自己的「看不見」。最後，描述自己在浴室與其他身穿罩袍的女孩一起洗澡時的體驗，體會到與貧窮人的共同人性。無論社會地位和文化背景如何，每個人都非常基本地需要水和清潔，使她更加真切地感受到貧窮人的需求和他們所面臨的困難。



馮韻兒表示在回港後，被邀請加入施達基金會的董事會，並有機會近距離接觸施達的工作，發現施達在國際扶貧發展領域扮演著重要角色。儘管是一個小型機構，施達在基督教扶貧發展領域仍然非常重要。

