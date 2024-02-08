何傑牧師解讀以賽亞書：以色列聖者的救贖情懷

何傑牧師在漢語聖經協會春季讀經講座分享「以色列聖者的救贖情懷II」，談及以賽亞書的背景，包括猶大與亞述的對抗，以及神的應許在罪與罰後將帶來拯救，呈現神的角色轉移從審判者到救贖主。



罪與罰後拯救降臨



何傑牧師在漢語聖經協會春季讀經講座分享「以色列聖者的救贖情懷II」，提到以賽亞書的背景，敘利亞和以法蓮拉攏猶大對抗亞述，如果猶大王拒絕要求便另立新王取代，並且大軍壓境，亞哈斯非常驚恐整個社會好像樹葉在樹上搖動。



以賽亞先知鼓勵亞哈斯神與他同在，神在整個民族低迷的時候藉著先知說安慰的話，並指罪得報應後會來做拯救的工作，然而以色列民卻深信巴比倫的神大過以色列的神，這源於在古近東民族相信誰的神打勝仗就是最大的。



以色列聖者如何挽回被擄巴比倫的以色列民？何傑續指，公元前5至6世紀以賽亞書卷二的年代屬於巴比倫攻陷猶大及重建年間。公元前539年波斯王古列二世滅巴比倫第二年，下旨重建耶路撒冷聖殿。



以賽亞書44章28節：「論古列說：他是我的牧人，必成就我所喜悅的，必下令建造耶路撒冷，發命立穩聖殿的根基。」 又說：「耶和華所膏的古列；我攙扶他的右手，使列國降伏在他面前。 」（以賽亞書45:1）。最終，六年完成興建聖殿，獻聖殿守逾越節，直至公元前458年以斯拉回歸耶路撒冷教導民眾遵守律法進行宗教改革。



以賽亞書40至55章屬於以賽亞書卷二，特色計有：以色列好像被擄之物被搶奪、錫安被毀壞被離棄呼籲盡快離開、將要淪亡的巴比倫多次使用出埃及的圖像表達拯救，例如逿過江河水必不漫過你，神從遠方招聚百姓回歸等。



角色轉移：從審判到救贖



耶和華以色列聖者從審判轉到救贖主的角色。何傑解釋，以賽亞書41章13至14節說：「因為我耶和華你的神必攙扶你的右手……你的救贖主就是以色列的聖者。」對比以賽亞書1章7節：「你們的地土已經荒涼；你們的城邑被火焚毀。你們的田地在你們眼前為外邦人所侵吞，既被外邦人傾覆就成為荒涼。」耶和華的角色從審判主轉移為救贖主。



以色列聖者情懷具備以下條件：聖者的心無法測度、聖者的大能無可比擬、聖者的智慧無法測度。



何傑指，耶和華最終用古列王拯救以色列人，以賽亞書61章9至10節強調以色列民「他們是耶和華賜福的後裔，因耶和華大大歡喜，我的心靠神快樂……。」



是次為漢語聖經協會2024聖言系列——春季讀經講座：「以賽亞書」II 主題：以色列聖者的救贖情懷，講員：何傑牧師（前中國宣道神學院院長），日期：2月3日。

