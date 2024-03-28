【專訪】梁柏堅：線上社交圈尋找隱蔽青年

香港年輕人處身激烈的競爭環境，怎樣闖出一片天尋找生活的意義？突破機構副總幹事梁柏堅在「微光之約」活動接受本報專訪，突破有實習機會讓年輕人拓闊眼界，切勿太強調成果容易變成情緒操控，他還分享Online尋隱蔽青年的體會。



突破照亮年輕人札根在香港



梁柏堅強調年輕人在不同階段面臨的挑戰和需求，特別是在香港激烈的競爭環境、全球化影響、人工智能的快速發展對許多傳統工種造成影響，因此年輕人需要積極尋找自己的發展之路，同時尋找生活的意義。



突破機構提供實習機會讓年輕人探索興趣和潛能以拓闊眼界，通過實習讓他們看到大人的示範，彼此之間產生影響。梁柏堅指出，突破不是刻意要年輕人成全甚麼，只是在不同的處境讓他們帶來盼望，給他們鼓勵已經是一種意義，這一代人看到的事情很闊，實習過程裡大家近距離接觸。



例如，有人在大學將實習的過程和體會作成歌詞參加比賽，還邀請突破同工一起聽；也有人去了外地如英國、加拿大、澳洲，透過群組繼續大家聯繫分享喜與樂。



他又指出，突破機構2月在青年村舉辦「微光之約Here We Shine」活動，讓年輕人看到根在香港，在這山上有一座燈塔照亮他們，可以繼續發展志趣尋找理想，而突破機構繼續工作，當他們回來的時候看到原來有人與他們在這世界同行的。



因此，與年輕人同行理解他們不同階段的期望至關重要。少年人追求開闊的視野，而隨著年齡增長，他們渴望取得成就，繼而對世界的探索範圍也會不斷擴大。梁柏堅解釋同行的真諦：「不是單方面強迫他人與自己同行，而是讓對方在追尋世界的過程看到我們的行為，從中獲得啟發。這種互動不僅讓對方看到我們的一面，也讓我們成為對方成長的助力。」



教會強調成果容易變成情緒操控



香港教會更新運動進行全港教會普查，發現青少年流失主因是不滿教會，怎樣留下年輕人？梁柏堅認為：「年輕人不一定要在教會裡才成長，他們的人生路一直是向前行的。過往我們看牧養是一定要伸手可及，參加教會安排的計劃才得到牧養。」



梁柏堅反問：「年輕人去了外地離開了教會就等於不用牧養嗎？」他提出使徒保羅的牧養模式是「延長牧養」。保羅到不同地方宣教，有些人與他一起、有些人留在原地、有些人在另一處地方建立教會。



「牧養不是按距離而定，並非近在眼前就等於牧養，問題是在這世界怎樣實踐信仰。與年輕人同行時如何讓他們到大人實踐信仰，重點不是要管束而是保持對話的關係。」梁柏堅繼而指出牧養，過程與成果並重。



「成果反映一個人追尋事情時，有甚麼給他留下。導師不是要令年輕人成為自己牧養成功的工具。成果是讓年輕人的生命踏實，這東西能夠留給他，這就是屬於他自己的成果，導師看到年輕人得到鼓勵，這就是屬於導師的成果。」教會重視關係的場所，如果太強調成果容易變成情緒操控。



對於海外升學的子女與父母之間的關係，他形容這段關係就像「放羊」，讓年輕人獨立尋找生活意義，在外地是鍛鍊獨立的過程，同時父母應該是他們的支持者，這個家是可以隨時回來的地方。



線上社交圈尋找隱蔽青年



梁柏堅提到對於隱蔽的青年，他認為即使我們找不到他們，並不代表他們不存在，只是他們對我們來說是隱蔽的。



「他們可能有friend online打機，這些都是他們的朋友圈，我們反省為何做不了他們的朋友？」梁柏堅打比喻，宣教士出工場與不同的群體做朋友，我們能否進入年輕人的online group作他們的「宣教士」一齊打機一齊傾計。



宣教士離開本身教會圈、本身文化，到異文化地方已經是進入跨文化宣教，世界不限於地域，縱使同一城市生活都有不同世界，也都需要宣教士。他指出：「在這個圈子和online的世界實踐信仰，就是能夠支援年輕人聆聽他們的心事，在這個世界教會未必能觸及到。」



另方面，父母有本身的角色，未能兼顧做到「宣教士」。梁柏堅建議「易子而教」兩個家庭的長輩對調關顧對方的子女。簡單而言就是交換子女來教導，或者在外地相熟的夫婦朋友照顧來讀書的子女，或甚是團契導師、教會青年工作者也可以考慮擔當這個角色，方法總是有的。



突破機構藉著50周年誌慶舉辦「微光之約Here We Shine」突破青年村展現日，地點：突破青年村，日期：2月24至25日，超過800人次參觀。

