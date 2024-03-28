差聯簡報：香港宣教士中老年化「一帶一路」宣教新機遇

香港差傳事工聯會發表「2022年香港教會差遣宣教士統計簡報」，揭示香港宣教士趨向中老年化，出現退休、離職的情況，而「一帶一路」成為中東、非洲宣教新機遇。



香港差傳事工聯會於2023年5月進行問卷調查，收集2022年宣教士人數及服務情況數據，共分兩部分。



第一部分收集截至2022年底宣教士總數及增減情況，80%單位回覆，部分單位因人事變動等原因未能及時回覆，兩個非會員單位願意提供數據，27個單位（59.4%）提供398位宣教士詳細資料。第二部分為宣教士服務概況詳情，基於398位宣教士資料分析。



非港人宣教士：32位其他國籍



是次調查新加入宣教士國籍一欄，香港差出的宣教士88.69%持香港戶籍或中國香港國籍，非港人之中9位是中國籍、32位其他國籍，在香港宣教士減少的情況下，接受非港人加入成為宣教士或是一種途徑。宣教士男女比例一如既往為1:2，女性為多。



隱憂：香港宣教士中老年化、退休、離職



年齡方面，全部398位宣教士的平均年齡約53.3歲，香港宣教士進入中老年化，31-40 歲年齡層（15.83%）；41-50 歲年齡層（25.37%）；51-60 歲年齡層（30.91%）；61-70 歲年齡層（22.37%）。



從在職情況觀察，以往宣教士60 歲差不多安排退休，今天 61 歲以上的宣教 士仍有 91 位（22.87%）在工場事奉；40 歲以下在工場的宣教士只有 71 位（17.84%），反映宣教士老齡化情況嚴峻。



宣教士亦將退休及出現離職情況。報告指，現有超過 90 位宣教士已達到 60 歲或上的退休年齡；而在未來 10 年將會有 近 300 位宣教士陸續踏入或已經達到退休年齡。面對如此龐大的數量，差會與教會必須要考慮宣教士退休的需要及安排。



而2021年有40位離職、2022年有50位離職；2022年淨增僅14人減少10人，至於10 位宣教士離職原因，報告亦疑問是否年齡或身體的緣故。



平均事奉年期10.59 年



香港 53%的宣教士事奉年期集中在 1-3 年、4-6 年及 7-9 年；31.66%宣教士在工場事奉10-20 年，在工場事奉 10 年後的宣教士逐漸減少，10.3%的宣教士在工場事奉超過 20 年有 41 位。宣教士平均事奉年期為10.59 年。



「一帶一路」中東、非洲宣教新機遇



宣教士工場主要在亞洲（323 人，69.76% ），其次是非洲（46人，9.94%）、中東（40人，8.64% ）。報告指出，「一帶一路」帶來中東及非洲宣教新機遇。中國自2013年推動一帶一路倡議，在中東及非洲地區進行大量基建投資，這兩個地區經濟蓬勃發展，華人數量不斷增加，為香港宣教士在該等地區傳福音帶來新機遇。



開荒佈道 2人網絡媒體宣教



專職宣教士佔85.93%，宣教士在工場首三項事工：開荒佈道、領袖培訓、社區發展。其次是教會牧養、語言學習、植堂、學生事工、宣教士支援及輔導等。福音對象的宗教信仰主要是：穆斯林、佛教徒、無神論者；最少是猶太教徒、錫克教徒。



宣教事工之中，2 位從事「網絡媒體宣教」，工作較接近當前趨勢。報告指出：「隨著全球形勢的變化，差傳事工有必要作出調整，又或者說有許多從事媒體或其他創意事工的工人正在努力，只是未加入差會而已。」

