柏拉圖遇上傳道者 二元人生添色彩

文藝復興時期歐洲宗教作家托馬斯的《效法基督》和聖經《傳道書》代表著截然不同的神學觀點。兩者對生活的價值觀存在著顯著差異，而這些差異部分源自柏拉圖對神學的影響，反映基督教信仰中的不同見解，以及人類對生活意義的多元理解。



署名Jason Law在《Christianity Malaysia》發表文章，指出《效法基督》和《傳道書》代表了不同的神學觀點。前者由托馬斯·亞凱梅斯（Thomas a Kempis）所著，是一部基督教靈修經典，對基督教信仰有深遠影響，廣泛被閱讀，僅次於《聖經》。後者《傳道書》則探討了人類努力與無常命運之間的存在主義問題，提出享受簡單快樂如吃、喝、工作是上帝的恩賜。兩書對於人生的價值觀存在著明顯差異。



這種差異部分源於柏拉圖對神學的影響。柏拉圖的《洞穴寓言》描述了人類如同被困於洞穴內，僅能看到投射在牆上的影子，無法看到真實的形式，強調精神與物質的對立。基督柏拉圖主義將精神視為善，物質為惡，強調靈魂的拯救，生活的目的是離開現世進入天堂。然而，希伯來人則認為上帝參與一切，生活中每個活動都與神相關，強調榮耀神是生活的根本。



基督教的目標不僅在於拯救靈魂，更強調與基督一同過豐盛生活。期待上帝在地球統治，身體復活，享受永恆的榮耀。這種觀點與基督柏拉圖主義的追求靈魂拯救有所不同，強調將神榮耀與創造一同慶祝。



教會在基督徒生活中扮演重要角色，同時也強調家庭、工作、休閒的重要性。整體而言，這些神學差異反映了不同文化背景和價值觀之間的對立，呈現了人類對生活意義的多元理解。

