全港護蛋大行動正式啟航！









影音使團創世電視、聚皞舍有限公司（教育部）主辦「全港護蛋大行動」3月25日在創世基殿舉行啟動禮，活動旨在邀請學童成為寶貝蛋守護者聯盟，透過保護一隻生雞蛋，從而認識生命的可貴。



該次護蛋行動涵蓋全港中、小、幼學校，目的是邀請學童成為寶貝蛋守護者聯盟，透過保護一隻生雞蛋，從而認識生命的可貴，相信在多間機構及單位全力贊助支持下，學童在珍惜生命的課題上會有更深認識。



啟動儀式嘉賓主禮來自多名專業人士、支持機構代表及學校代表，包括全港護蛋大行動創辦人陳永強先生、影音使團總幹事袁文輝先生、香港情緒健康學會創會主席黃廣興博士、浸會大學特邀教授王克勤教授、人生熱線首席輔導員及全港護蛋大行動顧問團主席沈謝愛珍師母、養和醫院馮加恆醫生、康丞催眠治療中心何立仁心理醫生。



大會同時宣佈，全港護蛋大行動頒獎禮將於5月4日舉行，當天特設「教與養講座――你真的明白我嗎？」，由人生熱線首席輔導員及全港護蛋大行動顧問團主席沈謝愛珍師母，以及一眾心理醫生、兒童醫生，為大家提供實用的育兒錦囊，誠邀所有中、小、幼學校的校長、老師及家長參加。



此外，「不由你不信」福音體驗館啟動儀式上展出了多個花紋獨特的雞蛋，該些蛋均來自「不由你不信」福音體驗館，展館擁有來自世界各地超乎你想像的事物，每件事物背後都藏著鮮為人知的創造奧秘，希望透過各種極具吸引力的主題，讓學校和團體了解生命的價值與意義。我們可按學校人數、日期時間或個別需要度身訂做參觀路線，歡迎學校和團體報名參觀，查詢電話：2209 6202。



（資料來源：編輯自影音使團新聞稿；相片由影音使團提供。）

