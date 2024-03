鐵肺人自傳《狗狗的三分鐘》爆發毅力跨越身心障礙

早前逝世的鐵肺人保羅·亞歷山大(Paul Alexander)著作《狗狗的三分鐘:我的鐵肺》,講述童年時感染小兒麻痺症後被限制在鐵肺內,卻以不屈不撓的精神挑戰身體和心理的障礙,真實故事激勵了世界各地的讀者。



亞歷山大生於1952年,6歲時感染了小兒麻痺症,從脖子以下癱瘓,開始使用鐵肺,這是一個包裹著身體的圓柱體,腔室中的氣壓迫使空氣進出肺部維持生命。他設法訓練自己在一天中的部分時間自主呼吸,並且獲得法律學位,寫了一本關於自己生活的書,積極的人生態度在社交媒體上贏得大批追隨者。



亞歷山大的《狗狗的三分鐘:我的鐵肺》(Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung)是一個不屈不撓的精神遭受難以想像的身體和心理挑戰的真實故事。他的一生追溯至1946年受到20世紀50年代初脊髓灰質炎疫情的深刻影響,1950年代美國小兒麻痺流行倖存者很少。



當時代像亞歷山大這樣的小兒麻痺症患者,需要「鐵肺」呼吸器的幫助才能呼吸,這種情況就更加罕見了。亞歷山大克服一切困難塑造了自己的生活,並有一個勇敢而引人入勝的故事與我們所有人分享。



小兒麻痺受害者、他們的家人、朋友和社區正在努力應對這種不起眼但仍然危險的傳染病,該書證明了人類精神的力量,也肯定了需要繼續努力從地球上根除小兒麻痺瘟疫。



《狗狗的三分鐘:我的鐵肺》於2020 年出版,加里·考克斯(Gary Cox)自大學以來一直是亞歷山大的朋友。考克斯說,這本書的書名來自亞歷山大小時候的護士對他的承諾:「他如果能學會自己呼吸三分鐘,我就養一隻狗」。



考克斯說:「他花了大約兩年、三年的時間才能夠在外面呆三分鐘,然後是五分鐘,然後是十分鐘,最後他有力量學會在外面呆一整天。」結果,亞歷山大得到了那隻小狗。



亞歷山大於1978年獲得德克薩斯大學經濟學學士學位,並於1984年獲得該校法學學位,考克斯稱讚他是一個對上帝有著堅定信念的有進取心的人。



保羅·亞歷山大(Paul Alexander)於2024年3月11日逝世,享壽78歲,因自小住在鐵肺內被稱為「鐵肺人」。