香港手語獨特性：為何手語翻譯對聾人基督徒重要？

香港手語聖經翻譯協會迎來五周年，完成馬可福音全卷16章以手語短片演繹聖經，創辦人兼義務總幹事梁啟源表示，聾人信徒未必時常到教會，而且香港手語獨特藉此裝備他們促進參與教會，並培育身體、精神、靈魂成長，他更即場示範手語翻譯聖經及現代人的用詞。



開發AI發音vs手語聖經翻譯



梁啟源接受本報訪問時表示，在2017年與開發人工智能發音的合作夥伴分道揚鑣，參加亞洲聾人宣教大會領受上帝的呼召，向他展示手語聖經翻譯、手語靈修、聾人見證、手語聖歌和出席主流教會的香港聾人基督徒的願景。他感謝上帝：「香港租金昂貴，要不是上帝的供應，不可能異象變成真實，最大奇妙是上帝讓我一切從無開始。」希伯來書11章1節說：「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」



香港手語聖經翻譯協會於2019年3月成立，五年以來一直與耶穌同行，今年完成手語翻譯馬可福音全卷16章（聖經手語研究、手語拍攝、手語查核、製作手語影片）可說是上帝給予協會5周年的感恩禮物。



香港手語獨特 拍片上網移民聾人觀看



梁啟源透露，全球400種手語不是互通的，香港有獨特的一套。香港聾人基督徒約700人，外界有人質疑，聾人並非視障人士可以看到聖經，為甚麼要用手語翻譯？梁啟源解釋：「聾人的基督徒未必時常到教會，縱使他們能夠看見也未必理解聖經。手語聖經翻譯是裝備他們更多參與教會、培育他們的身體、精神、靈魂，手語聖經翻譯協會是培養的角色。」



本身在加拿大接受教育的梁啟源表示：「加拿大與香港的教育不同，加拿大的聾人教育比較好，香港的聾人看聖經也未必明白。為甚麼要返學？因為學校教人知識，縱使聾人有興趣但看不明白聖經，就不再看下去，所以手語表達視覺化及圖像化。」



他還解釋，每一國家有獨特的手語，亦有它自己的獨特手語文法，香港手語既有自己一套的手語文法。



手語聖經翻譯協會推出的馬可福音全卷16章，每個月上載1章在美國的「The Deaf Bible app」，那裡有不同國家的手語聖經翻視頻，有日本、緬甸、菲律賓、烏克蘭、白俄羅斯、美國、安哥拉、阿根廷、澳洲等，感謝上帝特別開闢了香港專頁供上載，兩個星期內已有720人次觀看。



「手語視頻上載網站，源於香港有不少聾人移民，移民海外的弟兄姊妹可以看到香港的手語就明白聖經，其他國家的手語看不懂。」他指，視頻還上載到香港手語聖經翻譯協會的網站、Facebook、Instagram、YouTube，協會未來將製作以弗所書、加拉太書、路加福音。



手語聖經翻譯示範



製作過程遇到不少挑戰，梁啟源指出舊約聖經著重解經、新約聖經較多比喻。手語打法方面，他即時示範，以「蠟燭」為例，舊約與新約的手語打法沒有分別，只是新舊時代與現代用的蠟燭不同，手語打法就不同了：



舊約與新約時代用的蠟燭（左手掌心微曲向上，右手食指點向左手掌心，右手5指緊合向天）；現代用的蠟燭（右手5指緊合向天，左手食指點右手背）。



梁啟源強調，手語的工作是翻譯不是解經，從構思至製作的過程是，香港手語聖經翻譯協會成立香港聾人查經研習小組，邀請來自聾人教會和幾間主流教會的香港聾人基督徒，包括3位聾人牧師、1名聾人傳道、數名聾人基督徒領袖，展行香港聖經手語的研究。他更透露每月舉辦一次聾人基督徒領袖會議，一起商討策劃，然後由來自聾人教會及不同主流教會懂得手語的弟兄姊妹在辦公室房間拍攝。



聾人教會和聾人牧師的關鍵角色



「聾人教會和聾人牧師對協會來說是很重要的事情，」梁啟源解釋：「我們應該非常尊重主，任命我透過他們的領導去翻譯聖經。手語聖經是屬於聾人牧師，與返主流教會的聾人領袖一起領導聖經語言，為聾人社區發展香港聖經手語。」



本身是聾人手語老師、香港手語聖經翻譯協會行政主任林素然指出，全港聾人牧師及聾人基督徒可使用協會製作的手語聖經資源，來裝備聾人，培養自己的靈命去傳福音。與此同時，醫院院牧、學校、神學院、教會也可用協會的手語聖經資源。



另外，該協會除了進行手語聖經翻譯，還有「手語靈修」計劃等。從異象到實踐，對梁啟源來說好像大衛擊倒巨人歌利亞，究竟當中蘊含甚麼屬靈洞見？請留意下集報導………



【註】：



香港手語聖經翻譯協會成立於2019年3月，使命是用香港手語演繹聖經，推動聾人群體認識福音，促進聾健共融，造就信仰共同體。事工範疇包括1. 香港手語聖經：透過手語短片演繹聖經，讓聾人理解真理；2. 香港手語靈修：製作貼近生活主題的手語靈修版本，幫助靈命成長；3. 《我手表我心》見證：透過聾人見證故事，啟發信仰成長，榮神益人；4. 聾人基督領袖發展：培育聾人基督領袖，關心整個基督社區的需要。

