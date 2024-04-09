大專信徒信仰調查：年齡越大離堂意願顯著

香港基督徒學生福音團契進行「香港大專信徒信仰狀況調查」，結果顯示牧養支援不足、堂會關係、家庭因素等為主要離堂原因；年齡越大的大專生信徒更傾向離堂。研究呼籲教會關注信徒與堂會間的關係密切性及教導、活動缺失問題。



離堂原因牽涉牧養與朋輩



發佈會於3月24日舉行，探討經過三年疫情，教會與大專信徒狀況與變化，並且借用教會更新運動2019年的調查進行對比。總幹事蔣文忠指出，調查從去年11月中至今年1月初，40多間堂會參與，收回有效問卷399份，對象是基督徒大專生，發現399問卷之中359位同學恆常參與自身堂會，恆常參與者定義為一周一次或更多，或兩周1次參與自身堂會舉辦的活動，包括網上及實體。



與此同時，359位恆常參與自身堂會的同學之中，部分想過離開自身堂會：12.1%「想」離開、2.9%「非常想」離開；28.3%「不想」離開、56.7%「非常不想」離開。調查嘗試分析這些有意離堂者的背景、對堂會的想法及自身的信仰狀況。



對於教牧與大專信徒看青年離堂原因，教新《教會普查2019》與《大專信徒信仰調查2023》比較時，發現主要原因來自堂會牧養支援不足、朋輩關係不好、青少年的家庭因素與社會運動對堂會失望。



年齡越大離堂意願顯著多



至於信徒信仰狀況，兩組別的人分別不大。整體而言，信徒與神的關係透過經常讀經、靈修時常感受到神的存在、關懷別人的需要、熱衷與人分享信仰。



在背景分析方面，發現年齡越大的大專生信徒，離堂的意願顯著多些；父母恆常參與堂會也令信徒子女離開堂會的意願增大。然而，蔣文忠引述教新總幹事梁國全對此有保留，一般情況反而是父母與子女一齊參與教會，子女離堂的機會是低的。



堂會的觀感方面，問卷提供三大類句子將有意離堂與無意離堂兩批人作比較，並以平均值計算。「我與堂會在信仰及生活方面關係密切」：不想離堂多於想離堂（3.22:2.46）。「堂會的教導、活動、事奉有所缺失」：想離堂多於不想離堂（2.54:1.95）。「堂會胸懷世界，關心社會和政治」：不想離堂多於想離堂（2.87:2.53）。



離堂因素作指標 堂會後續研討



蔣文忠指出，堂會可將調查結果作為指標，譬如：信徒覺得與堂會關係不密切、教導有缺失、欠缺胸懷世界的時候，就是開始有離堂的意願，在堂會可延續討論。



縱觀整體分析結論，雖然想離堂者和不想離堂者對三組主題的評價均有顯著差別，但若要預測離堂意願，最關鍵是信徒與堂會在信仰及生活方面關係欠密切、堂會的教導、活動、和事奉有所缺失。



蔣文忠續指，三項因素互為關係，若果信徒認為堂會欠缺胸懷普世、教導有所缺失，將會反映在與堂會的關係是否密切。



基督徒學生福音團契舉辦FES Day 2024「香港大專信徒信仰狀況調查發佈及研討會」，發佈調查結果及邀請年青教牧與青年信徒交流，分享嘉賓：謝建邦先生（FES大專部署理主任）、胡闖明教師（基督教香港信義會沐恩堂堂主任）、陸莉汶同學（香港中文大學社會學五年級學生）；日期：3月24日；地點：香港基督教循道衛理聯合教會九龍堂。本文為調查發佈部分。

