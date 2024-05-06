基督教中國化研討會 陳謳明籲仁義倫理解讀聖經天國

中、港兩地宗教領袖繼續探討基督教中國化，香港聖公會教省主教長陳謳明大主教在《中華優秀傳統文化與基督教中國化學術研討會》強調「教會中國化，福音文化化」的必要性，認為中國倫理觀「仁義禮智信」與福音理念互通，讓福音光輝透過中國文化放異彩、基督宗教文化更豐富。



中國倫理觀「仁義禮智信」與福音理念互通



研討會強調中國文化與基督教福音間的認同與共鳴，強化了基督教中國化的基礎。香港聖公會教省主教長陳謳明大主教在首天的研討會，以「中國優秀傳統文化與基督教中國化研究的意義」為題，指出「教會中國化，福音文化化」的重要性，認為福音真正本地化能讓中國人欣賞其真善美。他強調基督宗教與中國文化相輔相成，「福音中國化」與「中國福音化」使基督宗教文化更豐富。



基督宗教與中國文化是可以互補，信徒不應將基督教視為排他性宗教，而應以中國文化表達福音內容。「歐美基督文化」便是教會吸收希臘和羅馬文化的例證；同樣，中國基督徒可透過中國文化理解福音，重視社會正義、人類福祉及環境保護。中國文化的信神觀念與福音的共鳴，呼應了仁義禮智信等中國倫理觀與福音理念，以至中國基督徒易明「天國」概念，建立理想大同世界和道德之國。



研討會突顯中國文化與基督教之間的相互影響與豐富，透過福音中國化與中國福音化，基督宗教文化得以在中國環境中蓬勃發展，呈現出獨特的文化融合與共融，相互尊重和融合有助促進文化的多元發展與傳承。



「中華優秀傳統文化與基督教中國化學術研討會」由中國宗教雜誌社、基督教文化學會主辦，何世明基金有限公司、基督教文藝出版社協辦，於3月19日及20日在香港基督教青年會舉行。



該次研討會來自中港兩地學者，包括：



卓新平先生主講「論基督教在中華文化中的求同與適應」



李秋零教授主講「基督教中國化的現代視角」



吳宗文牧師主講「基督教中國化的兩個關鍵性問題：一個香港牧者的視角」



楊慶球牧師主講「上帝觀在中國文化上的流變」



楊慧林教授主講「在『道』與『邏各斯』的『相參』之後」



梁燕城博士主講「成聖之學與人的神聖化」



陳衍昌法政牧師主講「短暫呼應永恆：從李白、杜甫、蘇軾詩詞看人生與基督教信仰」



楊登堡副主任主講「從中國基督教史的文化適應看基督教中國化進路」，以及其餘講者之講題。

