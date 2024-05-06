華人參與全美「讀經馬拉松」YouTube直播　

第35屆「讀經馬拉松」周六（20日）在全美國的國會大廈拉開帷幕，有華人志願者以普通話從頭到尾逐字朗讀聖經每一句。主辦單位旨在喚起國民回到基督教信仰。世界各地人士可在YouTube觀看直播。



讀經馬拉松（National Capitol Bible Reading Marathon）由種子線國際事工（Seedline International）牽頭，是自新冠疫情以來連續第二年在國會大廈舉行。



「在我們國家的國會大廈閱讀聖經是一生難忘的經歷，」種子線國際事工創始人兼董事基思·戴維森（Keith Davidson）表示，閱讀活動將於全國範圍內進行，藉此讓社會大眾回到美國開國先賢的基督教信仰，幫助我們國家在上帝之中團結一起。



戴維森補充，活動目的是讓「美國重新關注聖經」、「聖經對我們國家的基礎」和「對家庭單位的重要性」。他希望聖經閱讀馬拉松能夠幫助我們重新閱讀有史以來最重要的書籍之一。



他預計，活動期間一些教堂將會開放給公眾，大約30至50人聚集一起聆聽聖經閱讀。



全國的國會大廈讀經馬拉松將在華盛頓特區於美國東部時間4月20日（周六）下午2時至4月24日（周三）上午10時。其餘州分在同一時間、不同日期舉行：俄克拉荷馬州（3月9日至13日）、路易斯安那州（3月16日至20日）、印第安納州（4月6日至10日）、南卡羅來納（4月28日至5月2日）、賓州（5月18日至22日）。



志願者輪流在15分鐘的演講時間內從頭到尾閱讀聖經，可選擇在其中一個演講時段閱讀聖經摘錄。主辦單位預計98%的演講名額將在活動開始前被填滿，但「路過想要閱讀的志願者」也可以選擇參與。未能親自參加人士可以在種子線國際事工的YouTube頻道上觀看。

