環保宣教：張麗萍促教會從源頭減廢到社區行動

環保與宣教怎樣扯上關係？前長春社總監張麗萍分享非洲打井提供水源、東南亞推動有機農業，藉此連結不同的人認識神。在香港，教會進入社區鼓勵源頭減廢，也是環保宣教的契機。



環保宣教：非洲打井、東南亞推動有機農業



資深環保工作者、前長春社總監張麗萍在基督教協進會「把垃圾變回資源」培訓講座上，接受本報訪問提到環保工作廣泛，包括土地和空氣污染等議題。她強調環保宣教是因應當地與環境相關的問題，協助他們透過環境改善進入社區，如透過提供水源改善非洲社區的生活狀況。



在環保工作中，張麗萍強調人才至關重要。她提倡工作人員在完成工程後留下來管理後續事務，團隊合作及技術知識同樣重要，「你可以看為公益，但是如果打完井之後，有人留下來管理善後的工作更好，這個人不一定懂得打井，可以統籌機器損壞的維修工作。」



她補充說：「宣教先要了解對方的需要和問題，從而幫助他們，以往的方法是個別的人進入工場，現在是整個團隊去做。不要期望宣教士可以鑽埋個井，主要是teamwork，但宣教士都要與整件事有關聯，所以需要基本的技術知識。」



最近，張麗萍透過太陽能設備進入社區，並著重整個團隊的參與，以更有效地實施環保宣教工作，例如在東南亞推動有機農業以促進經濟發展，藉此連結不同的人來認識神。



教會進入社區鼓勵源頭減廢



此外，張麗萍在培訓講座解釋甚麼是「環保宣教」。從狹義來說，宣教是影響未信的人，傳講耶穌是基督、得救的福音、活出神的形象。第一步是進入社群，例如透過教育、醫療、扶貧、社區服務。她認為，「需要」和「問題所在」，這兩個進路做宣教最有效，早期教會以金錢資助，後期透過社福。



在香港，教會透過不同方式進行環保宣教，包括鼓勵源頭減廢、推動廚餘回收等措施，以提升社區的環保意識，透過宣教進入社區作鹽作光。



第一，教會鼓勵信徒做好源頭減廢、垃圾分類回收、向鄰舍分享經驗、組織二手資源共用等。



其次，喚醒街坊環保意識。政府買入一批廚餘回收機，卻被指放在屋邨散播臭味，教會可以在社區先行推動，收集200個簽名喚醒街坊的環保意識。



第三，組織社區爭取回收設備，建議廚餘回收機放置的位置，然後舉辦活動，趁著8月1日或會實施垃圾徵費之前，暑假期間家長可以帶同小朋友參與有關的活動，這是環保宣教進入社區的契機。



張麗萍總結，耶穌說：「你們是世上的鹽，是世上的光。」是告訴我們基督徒在地上的存在意義和價值，應該成為如同世人的鹽與光一樣，是不可或缺的。



香港基督教協進會生態關懷事工4月23日主辦「把垃圾變回資源」培訓，探討基督徒在環保中的責任和角色，如何進入社區作鹽發光等議題，講員為資深環保工作者、前長春社總監張麗萍。

