影音使團「挪亞日子逼近」培靈佈道：5000人湧灣仔會展 百人決志

影音使團「挪亞的日子逼近」培靈及佈道大會兩場爆滿，探索隊員分享冒死經歷配合絕密曝光片段，感動人心燃點末世傳福音心志，5000人擠湧灣仔會展，近百人決志。



5000人出席 100人決志信主台前流淚



影音使團報導，近年地震頻繁、戰爭不斷，與《聖經》末日徵兆不謀而合，挪亞方舟國際事工把握時機，舉辦兩場「挪亞的日子逼近培靈及佈道大會」，藉土耳其亞拉臘山的文物、牧者、專家的分享，帶領人反思挪亞方舟大洪水與《聖經》末世的關係，今天我們又如何自處和回應。正因為大眾深感末世日子臨近，故只是短短一個月就有許多人報名，活動於4月28日香港會議展覽中心舉行，兩場聚會逾5000人出席。



挪亞方舟國際事工稱，創世電視媒體宣教總監陳漢祖博士呼召的時候，不少參加者來到台前感動流淚，場面動人。



同場還展出從亞拉臘山古木結構發現的珍貴上古文物，在場觀眾能夠親眼目睹實在非常難得，還可以在萬年石陣及巨型船錨石原大展品場景留影，留下重要的回憶。參加者還可以得到一架絕版福音紀念模型車，掃瞄二維碼可以看到《地球大神秘》的節目。



籌拍《挪亞方舟驚世啟示3》：揭示大洪水後人類分散繁衍



在兩場培靈及佈道大會，播出全球罕見的絕密片段，對觀眾帶來極大震撼，影片詳盡講解探索歷程：



2008年，土耳其與中國香港聯合探索隊已經在海拔4,200米的亞拉臘山雪嶺，發現巨型古木結構最少分成三大部分，並有七大空間，更意想 不到的是來自荷蘭、法國等地的專家伙伴拍攝了更多影像證據，當中發現有空間符合專家報告指出海事建築的特色，並有一幅二十多米的木牆，兩側木牆有呈彎曲形再向前延伸的奇特形狀，類似船頭。



在整道長廊之中的空間以固定距離逐一間格分開，尤如一個個的固定空間位置，影像又見不少以榫卯結構的穩固設計，與中國式榫卯建築技術極之相似，對人類大洪水後分散繁衍有重大啟示。絕密片段將會在現正籌拍的《挪亞方舟驚世啟示3》內播出，現場參加者成為全球首批觀眾難得的見證者。



透過堅持不懈的探索，挪亞方舟國際事工更將古木結構的珍貴文物進行驗證，經鑑定相信是紅銅時期，即超過六千年歷史。如此的遠古文明佐證，獲得土耳其及多國的考古學者高度重視，而且均同意繼土耳其哥貝克力石陣被列入人類歷史文化遺產之後，挪亞方舟項目將會成為下一個震撼世界的焦點。



梁燕城：早日傳福音



袁文輝：《驚世啟示3》更多人信耶穌



二十年前與影音使團首次探索的文化更新研究中心院長梁燕城博士，已經在亞拉臘山約三千 米位置發現巨石，石上有一個洞孔，相信是古代船錨，從死海古卷碎片到科學家牛頓推算，認為末日的日子逼近。梁燕城呼籲會眾：「趕快工作夜來臨，我們要早日傳福音。」



影音使團總幹事袁文輝表示：「挪亞的日子迫近，即是代表世界充滿危機。」眼見現時世界充滿著戰爭、地震，進行方舟探索和舉辦佈道聚會，目的正是為了拯救。



「《聖經》是學習然後行動，現在正是拯救的時間，要讓人知道上帝會保護和帶領人。」袁文輝回顧電影《挪亞方舟驚世啟示》，皆在重大災難時期誕生，第一輯是南亞海嘯，第二輯是東日本311大地震。他更指出，因疫情和限制令關係，《挪亞方舟驚世啟示3》未能早日誕生，否則可以帶領更多人信耶穌。



楊永祥：拍攝紀錄 證實挪亞非虛假



吳宗文：耶穌是現代人的方舟



電影《挪亞方舟驚世啟示》系列皆由《東張西望》製作經理楊永祥所統籌，這二十年來與科學家、考古學家討論，安排拍攝。



楊永祥認為：「能夠在亞拉臘山發現深藏的木結構，是匪夷所思。百多年前，探索家只能聽聞及見到，但現在可以拍攝、紀錄下來，是很難得的。」整個方舟探索過程，旨在讓人知道《聖經》記載挪亞的日子並非虛假，我們需要思考人生，帶領人去到現代人的生命方 舟，得到拯救，並將這世界性關注的課題帶到全球。



中國基督教播道會港福堂榮休牧師吳宗文牧師言明，這是「不得不傳的時刻」。他說：「當挪亞方舟繼續浮現，成為新聞和全城話題，正是揭示屬靈的奧秘。這可以讓對《聖經》有不同看法的人，有討論的地方。」



吳宗文認為神秘事物需要信心去了解，「信心不是建立在眼見的事情，若然有神蹟，但沒信心都不會相信。」吳牧師亦指出挪亞時代罪惡滿盈，現今的世代同樣充滿人禍：「《聖經》將挪亞方舟的日子與耶穌再來相提並論，正是要我們好好準備。救恩藉完全的耶穌、兩塊木頭，以及耶穌的血洗淨人的罪。耶穌是現代人的方舟，只要有信心就可以進入。」



歌手黃劍文：自殺轉念生存



張俊平：上帝固定直立板安全爬上岸



當日唱作歌手黃劍文亦分享自己怎樣被「現代人的方舟——耶穌」拯救。他小時候拜佛和觀音，玩碟仙被鬼壓，但叫了兩聲「主耶穌救我」就能動。在他參加節目《超級巨星》之際，媽媽自殺令他有輕生的念頭，即使當時他已經三年沒有上教會，但上帝藉一位陌生人為他祈禱，再次有生存的意志。「我們有軟弱，但耶穌都張開手接納，請給耶穌和自己機會。」



同樣，今年在水上活動遭遇意外的張俊平，偕同太太分享藉禱告得到耶穌的拯救。他玩直立板時突然遇上風浪，連人帶板吹離原定航道，在海上漂流十多小時，本以為必死無疑，但他禱告上帝，聽見有聲音叫他過去。



「我兩手虛弱地撥著水過去，突然『呯』一聲有一道力推我上岸，最奇特的是原來礁石之間有個不起眼的V形位置，我的板一下子卡進那縫隙，固定在岸邊，使我安全地爬上岸。」



蔣麗萍：見證方舟學生對《聖經》改觀



愛基金創辦人暨主席蔣麗萍分享探險，2023年隨同挪亞方舟國際事工去到亞拉臘山，這趟「亞拉臘山冰鋒歷險之旅」令她印象深刻。



「在艱辛的環境下，因天氣影響，全團由27人降至13人繼續上山。我去到山嶺三千米左右，冰雪撲面，親眼見證影音使團總幹事袁文輝曾經休克。他們拼了命都是為榮耀神。」隨後蔣麗萍將她的經歷與學生分享，他們也為之震撼。



蔣麗萍說：「以前他們覺得《聖經》是古老的書，方舟是神話，但聽完我分享會知道《聖經》、方舟和神是真的。」



梁藝齡：性命都不要見證《聖經》真實



陳漢祖：一百年後末日會來



影音使團文物館發展總監梁藝齡，早於2009年去到亞拉臘山見證木結構，2023年再次登山，同樣要冒著生命的危險，「我們性命都不要，就是為了見證《聖經》的真實。」



陳漢祖博士指出：「上帝說會發生的事，真的發生。」彼得後書3章6至7節提及「當時的世界被水淹沒就消滅了，但現在的天地還是憑著那命存留，直留到不敬虔之人受審判遭沉淪的日子，用火焚燒。」



除了《聖經》所講新天新地一定會發生，有一個必然的事實必定出現：一百年後每個人的末日都會來到，「我們的生命都會面對死亡，但唯有信耶穌得永生，可超越死亡。」



參加者：爸爸主張科學佈道會能夠吸引



參加者Esther帶了七十多歲的父母來到，她很感動父親也為此感動，「地球和挪亞方舟是奧妙的課題，爸爸是很主張邏輯和科學的人，所以這類型的佈道會能夠吸引他來。」



中國基督教播道會港福堂主任牧師林誠信牧師：「看到探索隊冒著生命危險將如此重要的影像帶來，我相信這會激勵眾弟兄姊妹眾志成城傳福音。」



權能時間董事會副主席容永祺太平紳士：「探索隊付上生命代價去驗證方舟的發現，目的是讓人知道末世主耶穌代表方舟，我們要積極傳福音，讓世界各地的人能夠信耶穌。」



將展開「尋找生命方舟」全城影視佈道運動



當日更有「尋找生命方舟」全城影視佈道運動啟動禮，由容永祺太平紳士、吳宗文牧師、林誠信牧師、李世勳牧師、梁燕城博士、陳歐陽桂芬女士、蔣麗萍女士、楊永祥先生、袁文輝總幹事主禮，演藝人如陳曼娜、姚煒、方文、衛詩、陳康健、吳幸美、廖倬竩等皆到場支持。



挪亞方舟國際事工將會開展「尋找生命方舟」全城影視佈道運動，請密切留意影音使團網頁。

