以勒基金「興起發光」百萬小時禱告：香港經濟民生求復興





以勒基金啟動「興起，發光！」百萬小時萬民禱告行動，為香港經濟、民生、復興禱告，連串活動計有5月1日在香港會議展覽中心的召集行動，翌日（5月2日）凌晨展開24小時100天連鎖禱告，以及出版祈禱手冊。



以勒基金於5月1日下午三時於香港會議展覽中心大會堂舉行「Chill開心青少年音樂佈道會」，同日晚上六時舉行「興起，發光！」百萬小時禱告慶典暨召集行動，呼籲。教會、學校、團體、機構積極回應，求主感動人心同來參與。



禱告行動隨即於翌日凌晨展開，24小時100天連鎖地禱告，為世界前路、城市經濟民生禱告，為香港得復興祈求，參加者可於網上認領禱告時段。



此外，以勒基金出版「興起，發光！」祈禱手冊（第二冊），主題為香港經濟民生禱告。以勒基金總幹事陳歐陽桂芬在序言提到出版緣起，引用馬太福音24章6至8節提及耶穌對門徒談論末世預兆，民要攻打民，國要攻打國，多處必有饑荒、地震。手冊強調末世之戰不僅限於軍事，也包括病毒、自然災害、貨幣等多方面威脅。呼籲人們透過禱告警醒，將大小事都交托於神。



有鑑於此，以勒基金發起「興起，發光！」百萬小時萬民禱告行動，同時透過該祈禱手冊，先行了解其中的內容與特色，然後按不同的情況選擇合適的禱文作代禱守望之用，鼓勵信徒進入禱告前先完成固定禱文，再按照不同需要選擇合適禱文禱告。



祈禱手冊共分14個主題，求主引領這城走出新路向、重新建立我們、同心起來建設城市、止息國際輿論的攻擊、帶領世界前路、指示我們當行的路、及早平息社會風險等；設有網上閱讀及YouTube聆聽版。

