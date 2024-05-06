宇宙光創辦人林治平安息主懷：「看到生命喜悅忘了自己付出」

台灣宇宙光全人關懷機構（下稱：宇宙光）創辦人林治平教授4月27日晚上安息主懷，終年86歲。林治平以「終身義工」身分自豪，積極推動全人福音事工。



林治平生於1938年湖南省長沙市，1949年移居台灣。畢業於政大外交所後，被感動向青年學子傳福音，成為中原大學教授及院長。於1973年加入宇宙光雜誌創辦，持續投入50年。從探索生命意義到建立宇宙光全人關懷機構，他專注於這「傻瓜事業」，直至2003年退休。



「終身義工」積極推動全人福音事工



宇宙光總幹事李棟良牧師於4月28日凌晨發出公開信，寫給一直以來支持陪伴宇宙光的好友們，稱呼林治平教授是敬愛的宇宙光發起人、現任董事長、前任總幹事、大家口中永遠的林哥，以及他更喜歡以宇宙光「終身義工」身分自豪。



讚揚林治平（林哥）用他的一生演繹著福音預工、全人關懷的理念。從領受五餅二魚的異象起，一路陪伴宇宙光度過五十載。作為宇宙光全人關懷機構的奉獻者，他不僅在學術、文字出版、藝術、輔導、社會公益等領域積極參與，更積極推動全人的福音事工。



在中原大學的教職期間，他致力於推動全人村和基督教宗教研究所的建立，並在基督教晨曦會擔任董事長，積極推動福音戒毒工作。作為伯大尼育幼院的董事長，他更是推動「來樓」異象的實現。



林哥與作家張曉風賢伉儷合作主導基督教藝術團契，喜歡引用使徒保羅的宣言來鼓舞彼此，堅信自己的生命就像一台戲，「如今，他如戲的一生真是活得精采、活得漂亮、活得豐盛、活得叫人羨慕。」



對於那些一直關愛著他、家人以及宇宙光的朋友們，李棟良牧師表達了深深的感激，並邀請大家繼續在禱告中紀念，「也愛林哥一生所求：為的是榮耀神，我相信這一定是林哥最深切的盼望。」



信中附上林哥兒女的訃聞公告：



「我們親愛的爸爸、媽媽的德、大家的林哥，於民國一一三年四月二十七日，息了世上的勞苦，進入屬天的安息，放下了他一直掛心的事工與同工，開始他更榮耀更喜樂的事奉。」



看到生命的喜悅 忘了自己所有的付出



此外，宇宙光在臉書摘錄他的雋語，在《傻瓜一世：林治平的生命故事》的書中，林治平寫道：



「當我還來不及為自己生命中



所減少消失的東西悲哀嘆息的時候



看到生命的喜悅



燦然的在



另一張臉上澎湃開展



我就樂不可支的



忘了自己所有的付出」



創辦宇宙光：歷久彌新的五餅二魚神蹟



去年宇宙光迎來50周年，林治平以義工身份回顧50年前創辦《宇宙光》雜誌的心路歷程。他在35歲時蒙感召開始宇宙光雜誌，視之為歷久彌新的五餅二魚神蹟。



在1973年，當時仍在中原大學任教的林治平遇見了來自美國的劉翼凌老先生，後者得到了創刊宇宙光雜誌的異象。林治平起初未予理會，但當他看到劉老先生獨自開始雜誌的創刊工作時，受到神的啟示與呼召，於是在1973年8月加入了創刊工作。



宇宙光雜誌由一本32頁的黑白雙月刊，發展成如今每期多達一百多頁的彩色月刊，連續發行580多期。在各種困難中，神給予他們異象並伴隨著他們實踐異象，體驗到神在缺乏中的祝福與供應。

