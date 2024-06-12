突破50周年：展覽x青年交流 x研討會 彼此#HereWeAre





突破機構舉辦「在這裏 為彼此 #HereWeAre」系列活動，以展覽、青年交流和研討會與青年一起探索未來。展覽透過藝術創作呈現青少年的追尋與掙扎；青年交流營造面對面交流平台；研討會匯聚專家探討精神健康及職志發展等議題。



每個青年人雖然都是獨特的個體，卻在一個又一個的關係網中，互為彼此，藉此模塑自我的身分價值。



為鼓勵大眾關心本地青少年今日的處境和需要，突破機構延伸50周年主題「憑信堅立向前」，將於6月6日至16日期間假中環大館，以《在這裏 為彼此 #HereWeAre 》為題，舉行重點系列活動，透過舉辦展覽、青年交流及研討會等一連串活動，連結社會不同夥伴，與青年一起探索未來的新路向。



展覽透過數據整理、藝術創作、模擬體驗、現場交流，呈現香港青少年的追尋與不安，掙扎與期望。深願在了解交流的同時，大家也能看見自己的位分，在這裏，為彼此，行出一小步。活動適合學生、家長及大眾參與。日期：6月6至16日，地點：中環大館複式展室 01座。



青年交流來自12個青年單位於不同時段現身展覽區域，與大家面對面交流，分享他們如何在種種張力下，仍然行出一小步的實驗，以回應城市的需要。活動適合學生、家長及大眾參與。日期：6月7至10日、15至16日，地點：中環大館複式展室 01座。



研討會匯聚國際、本地專家及實踐者，透過主題演講及座談，就青年「精神健康」及「職志發展」等重要話題，共同探討「我們應該如何培育青少年？」，並討論如何為自己、為他者在結連中創造空間，彼此承擔、互相造就，讓青少年構建整全自我。活動適合學者、青少年工作者、社工及教會牧者參與。日期：6月7日，地點：中環大館賽馬會立方。



詳情瀏覽：https://hereweare.breakthrough.org.hk/



（資料來源：編輯自突破機構新聞稿；相片由突破機構提供）

