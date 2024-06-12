牧師開辦兒童餐廳：源自單親男孩溫情啟發

日本教界舉行研討會，以「思考社區挑戰——實現可持續的城市建設」為主題，廣瀨牧師介紹支援單親家庭的兒童餐廳是從一個男孩開始，現時超過30,000人受益，除了提供食物更建立了溫暖的社區連結。



日本基督教團新居濱教會廣瀨香織牧師首先全國近1萬處兒童餐廳，強調單親家庭中的相對貧困問題嚴重。她所共同代表的兒童餐廳在2004年開始運營，當時面臨著來自社區的批評和缺乏支持，包括「不要寵壞母親」和「聚集流浪兒童做甚麼」等。



兒童餐廳的成立源於遇見中學一年級學生K君，他來自單親家庭，曾遭受欺凌，並逃到教會尋求庇護。教會提供庇護所和生活技能支援，K君和他的弟弟妹妹逐漸成長並獨立。這一變化引起了學校工作人員和兒童福利機構主管的注意，造就了後來的兒童餐廳和學習支援活動。



廣瀨牧師表示：「我只是提供庇護所，專注於表揚和教導學習和烹飪」，從一個男孩的開始，兒童餐廳吸引了近3,000名志願者、企業、組織和公共機構，共有超過30,000人受益。她指出兒童餐廳不僅提供溫暖的食物，更提供溫暖的人際連結和庇護，尊重每個人的存在對於建設一個更宜居的社會至關重要。



在研討會中，山下舞子（明治控股可持續發展部企劃組長）發表演講，其他講員包括：精神疾病患者子女和年輕人支援組織CoCoTELI的平井登威、法政大學政策創造研究科副教授柿野成美、以及Lawson公司SDGs推進部助理經理合田早紀。法政大學政策創造研究科教授小方信幸擔任主持。



各公司和組織報告從事可持續城市建設的工作，其中一場講及「倫理消費行為」，廣瀨牧師表示「基督教教義中的愛鄰舍行為」是倫理消費行為的基礎，教會和社區可以共同合作解決問題。



法政大學大學院政策創造研究科（增淵敏之科長）主辦研討會，主題：「思考社區挑戰——實現可持續的城市建設」；日期：3月16日；地點：法政大學市谷校區（東京都千代田區）；主講：日本基督教團新居濱教會牧師廣瀨香織。

