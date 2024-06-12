明光社「保護孩童」計劃 籲家長教育孩子認識家居安全

兒童家居安全一直備受關注，明光社推出「幸福孩童：保護孩童身心靈計劃」，透過公眾教育短片，提醒家長指導孩子學習生活自理，注意讓家中環境安全，避免意外發生。



動畫短片名為《照顧者法理情小錦囊》，講述一名母親在返工加班時，父親睡覺休息，小孩在家中遇到家居潛在危險的情況，例如用微波爐加熱點心燙傷手、在廚房使用刀切蛋糕割傷手指、站在椅子上取飲料搖搖欲墜、被地板上的雜物絆倒，甚至爬出窗外等。



視頻中提出了重要信息，強調孩子要學習照顧自己，並且掌握家居安全知識和技能，這對於未來成長非常重要。



首先，孩子要學習基本的生活自理能力，例如自己整理床鋪、洗手、刷牙、洗澡，這有助於培養他們的自信心和獨立性，家長應給予足夠的指導和支持。



在日常生活中，應避免幼兒進入廚房或獨自煮食，收藏家中利器，藥物、清潔劑、殺蟲水等化學物品應該放置在幼兒不能接觸的地方，以避免受傷。同時，將窗戶關緊，移除附近的傢俬雜物，避免孩子攀爬發生意外。最終，讓孩子在安全環境中成長，在家居安全的指導下，大部分的家居意外可以避免。



視頻最後強調，疏忽照顧孩子或讓兒童獨自留在家中是違法行為，如有需要，應該考慮使用區內兒童託管服務。

