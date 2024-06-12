研討會：歸主模式突破單一化 靈性需要促使人歸主

基督徒宗教心理學學會5月舉辦歸主模式研討會，總幹事陳天祥博士指出教會趨於複雜，以前歸主模式單一化，並且分析不同的心理學模型，他相信人內心靈性需要促使人歸主。



傳統歸主觀念單一化



基督徒宗教心理學學會義務總幹事陳天祥研討歸主模式的原因，指出今天教會面對的問題是參加教會的人可能未歸主，例如信二代流失，他們可能未有重生得救；而教會流失很多信徒，尤其是大學生，教會必須進行研究和找出其原因，並且加以改善。



由於現時教會複雜，以前歸主的模式考慮單一原因，前任心理學提供的模型流於片面，強調單方面的因素，例如突出環境壓力、情緒反應、情感依附。有些教會人士也流於極端，認為犯罪後的人完全沒有能力明白救恩，所以信主的人完全是聖靈的工作，人的思維沒有參與。



內心靈性需要促使人歸主



歸主的人大致分為四類：1. 個人主動去尋找和接受救恩；2. 個人被內心需要困迫驅使去尋找信仰；3. 人際主動例如選擇適合自己群體加入，令自己有更大的成長空間；4. 人際被動即是被群體同化。



陳天祥認為前三類的人源於不同內心靈性需要，包括理性、情緒或人際，只是需要不同而已，並指出：「其實每個人歸主都有主動性、內心需要、建立人際關係的需要，以及難以避免被群體左右，只是每個人多寡不同，也因應環境或突發事件促使其中一個性質變成主導。」



他相信靈性的需要都是與生俱來，因為每一個人都明白神部分事情的智慧，而且人人都有是非之心，神把永恆的觀念放在人心裡，因此人即使豐衣足食，也會有生存的問題。例如他在處理戒煙的個案中，發現吸煙者的靈性得到滿足，改變了觀念，戒煙成功率就很大。



陳天祥亦用賺蝕的觀念來解釋觀念的轉化。耶穌說，人若賺得全世界賠上生命，有甚麼益處呢？他打個比喻，好像有一個人來到世界做生意，本錢就是自己的生命，他要在世上用自己本錢來換取比本錢更貴重的東西，若然這東西能夠存留到永遠，就比原來的本錢貴重，於是這個人就賺了。相反，一個人的生命到了終結，即使賺取短暫的世界，但比不上永恆生命，這個人就蝕本，連本金也賺不回來。



勸說、講解改變人的世界觀



怎樣叫人相信耶穌？陳天祥指出透過勸說和講解。



「勸說」是改變對方的世界觀，包括這人對物質和精神世界的觀感，由於信與不信來自不同的世界觀念，勸說的時候指出對方內在和外在世界兩者的不協調。



情況好像使徒行傳17章22至31節，使徒保羅站在雅典議事會宣講，他指出雅典人的傳統和基督信仰相似，雅典人敬畏鬼神。但亦有不同之處，基督教相信上帝創造宇宙，而人要悔改，因為耶穌基督已成就了救恩。



叫人信耶穌，除了勸說，也需要「教義的宣講」。講及人的罪性、神的赦免，惟有基督來到世上為人捨命成就一切、人神復和、聖靈引導、人願意捨身等。



結論是，在歸主的過程中世界觀的改變是重要，藉此來分辨真假歸信主，這包含神觀、價值觀、道德觀和人生意義。



信徒離堂與福音傳播方式



播道會山福堂堂主任羅旭生牧師回應指出，信徒離開教會的普遍現象可能是因為關係、環境或熱情改變，或被邀請參加其他教會。教會吸引人的方式通常包括舉辦音樂會等活動。



羅牧師的教會開辦了《幸福人生小組》，這與台灣的幸福小組不同，透過不同方式傳講福音，包括尋找人生意義、建立人際關係等。福音內容涵蓋神的創造觀、救贖觀、人生觀和末世觀，強調這是一種恆常生活的佈道。

