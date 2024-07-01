莫特曼主懷安息 從戰俘到神學家之路

德國知名改革宗神學家莫特曼（Jürgen Moltmann）6月3日在其圖賓根的家中主懷安息，享年98歲。莫特曼二戰期間淪為戰俘，《詩篇》哀歌啟發信仰；後來的盼望神學重建基督教的末世觀，對當代及華人神學界影響至深，生前曾到訪香港、內地講學。



盼望神學而知名：重新建構末世論



莫特曼為政治神學的先驅，從基督復活與十架的基礎發展上帝國度的教會觀，以至政治神學的論觀，而其平生著作繁多並翻譯為中文版，對當代及華人神學的發展影響至深，計有《盼望神學》、《被釘在十字架的上帝》和《聖靈大能下的教會》三部曲，以及《彌賽亞神學》六部曲等。《盼望神學》在基督教終末論方面亦有新的貢獻，重新建構了末世論，以基督教信仰中的希望為基礎，促使信徒在當今世界的思想和行動中負責任地運用這種希望。



此外，莫特曼在《盼望：為了尚未完滿的世界》一書透過訪談回顧自己一生，並且評論當今全球的政治文化局勢，以及提出基督教基礎的回答。縱觀其神學不是象牙塔內的產物，而是回應著他身處的世界。



二戰死裡逃生 戰俘營讀《詩篇》哀歌



莫特曼為德國圖賓根大學（University of Tübingen）新教神學院系統神學榮休教授，1926年生於北德的漢堡，16歲時被徵召入伍，參與第二次世界大戰。在戰爭中，他經歷了多次死裡逃生，目睹了戰爭的殘酷。19歲時，德國戰敗，他成為戰俘，在戰俘營中見證了集中營的慘狀，對祖國的形象感到幻滅。



在英國諾丁罕的戰俘營，莫特曼得到一本聖經，開始認真閱讀，並在《詩篇》哀歌中找到了慰藉。1948年，他回到德國進入哥廷根大學唸神學，尋求真理和存在問題的解答。



莫特曼於26歲獲得博士學位，並與同門的伊莉莎白（Prof. Elisabeth Moltmann-Wandel, 1926-2016）結婚，她亦是世界知名的女性主義神學家。莫特曼起初擔任農村教會牧師，其後在多所大學任教，包括悟普塔神學院、波昂大學和圖賓根大學。他的著作《盼望神學》（1964年）使他成為當代最具影響力的德國基督教新派神學家，其影響力遍及西方與華人教會和學術界。



曾到訪香港、內地交流講學



對於莫特曼的離世，為其出版中譯本的漢語基督教文化研究所在臉書發文懷念「一起走過的日子」，重溫舊照片「憶念故友」，從中回望莫特曼生前在香港與內地的蹤跡，包括到訪香港中文大學崇基學院，並與香港神學界學人展開對話，以及參與崇基學院、漢語基督教文化研究所合辦的研討會。另訪問清華大學、中國社會科學研究院、北京中國社會科學院及講學。



普世教會協會悼念



莫特曼亦曾為普世教會協會（World Council of Churches）信仰教制委員會成員（1968-1983），普世教協在網站撰文悼念，秘書長（2010-2020年）挪威教會主教奧拉夫·特維特博士（ Dr Olav Fykse Tveit ）談到莫特曼時，表示對他的去世心中充滿悲傷和深深的感激，讚揚他在過去幾十年作為神學家、教師和教會領袖，對協會是的一份偉大而獨特的禮物。



「莫特曼以獨特的能力和深刻的神學反思，闡明了這些挑戰和深刻的答案，發揚了對三位一體上帝、上帝的創造、對人類和愛。」特維特繼續說：「將永遠記得與他的美好相遇和對話。」

