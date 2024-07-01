新生協會防毒音樂會 鄭振華：吸毒「跳掣」後遺症逆轉不來

炎夏運動，全城戒毒！新生協會響應「國際禁毒日」舉辦《全城防毒音樂會》，前區議員兼藥劑師龐愛蘭指出，大麻含四氫大麻酚（THC）吸食後產生幻覺等後遺症，建議加強家人關係形成防毒保護罩；新生協會創辦人鄭振華牧師則指毒品是糖衣毒藥，後遺症逆轉不來。



福音戒毒機構基督教新生協會響應6月26日「國際禁毒日」，周六（22日）在沙田馬鞍山廣場舉辦《全城防毒音樂會》。創辦人兼總監鄭振華牧師對《基督日報》表示，全城防毒音樂會舉辦已經14年，籌辦過程只用了一個多月，目的作為撒種用途傳遞防毒訊息，同工則點對點繼續進行外展工作。至於新生協會綜合戒毒治療康復中心，早前與發展局正式簽訂在大嶼山東灣石壁重置，現已交給顧問公司跟進計劃。



毒品碎片化 全城運動一起防毒



在防毒音樂會上，保安局禁毒專員李基舜鼓勵全城運動一起防毒。



沙田警區指揮官梁子健則表示現時毒品碎片化，以前透過黑點或銷售點向學生兜售毒品，現在透過網上在其他地方交收，他並指：「吸食毒品最後是金錢損失、身體損失，吸毒害處無庸置疑。」最後呼籲社會與大眾一起支持戒毒工作。



龐愛蘭：加強家人關係形成保護罩



前區議員兼藥劑師龐愛蘭強調，家長在子女成長過程佔重要角色，一個良好的家庭環境對於子女的成長至關重要，而戒毒工作包括建立家庭的結構和加強家人的關係，形成一個保護罩。她鼓勵家長要多留意子女，給予更多的愛和關懷。



香港對毒品零容忍 加拿大大麻合法化



龐愛蘭與鄭振華牧師在對談中分享香港與外國對大麻處理的態度，兩者截然不同。龐愛蘭首先表示大麻屬於毒品類別，香港政府對毒品一直以來努力推動零容忍，做多些工作來防止毒品的禍害。



在外國，政府用減低傷害的手段來應對，即是做少一些功夫，令對方舒服一些，但是對吸毒的人傷害很大，是一世的。



「外國政府依賴大麻作為收入來源之一，以醫療用途為名種植大麻，而且賣大麻的店舖聘請了很多年青人，從而讓年青人接受了一種價值觀，在店舖賣大麻不會對人太大傷害。」龐愛蘭澄清，真實情況是損毀了不少人的生命，禍延下一代。若然家長對子女說不要吸毒，他們卻覺得是合法的，當政府放鬆了界線之後就很難收回，很多問題出現已經無法返轉頭。



大麻含四氫大麻酚（THC） 產生幻覺、抑鬱



本身是藥劑師的龐愛蘭介紹大麻的成分，可以是合成或是從植物提煉出來。她透露在加拿大讀書時期溫哥華政府將大麻合法化，看見很多同學每逢星期六吸食大麻：「大麻的四氫大麻酚（THC）導致人對時間和距離感出現問題，以致產生幻覺，引起抑鬱，動作反應緩慢，並且出現生理問題，損害膀胱，排尿頻密。」



曾經有研究顯示，14、15歲的少年腦部發育未完成熟，大麻引發的精神問題比成年人高出五倍，對年青人也容易產生心臟病。



鄭振華：吸毒後遺症逆轉不來



鄭振華牧回應指出，「食大麻大腦『跳掣』，毒品是糖衣的毒藥，表面沒甚麼問題，吸食後帶給人很多後遺症，而且逆轉不來，毒品破壞身體後返不到轉頭。」他呼籲大家愛惜身體，家人多些留意子女的行為。



龐愛蘭補充，家長了解子女日常的行為有否異樣，如有需要可撥打186186戒毒熱線。香港政府除了協助青少年戒毒，也建立他們正確的人生價值觀。



此外，大會安排各位嘉賓介紹每種毒品名稱及禍害，例如搖頭丸，濫用者不能自控舉動；冰毒，長期濫用會令智能減退；氯胺酮令人產生幻覺等。



炎夏運動 全城戒毒



音樂會第二個環節聚焦於運動與戒毒，強調做多些有益的動作、與正面的朋友一起運動很重要的。



運動改變人生輔導教練吳國全帶領一眾同工在台上做運動，同工們穿著印上「一個不能少」的紅色T-Shirt原地跑馬拉松。另有嘉賓透過勵志歌曲、音樂、手勢舞和兒童舞蹈帶出防毒主題，使得馬鞍山廣場的全城防毒音樂會氣氛熱烈。不少市民駐足觀賞和打卡、拍掌和應，將夏日的炎熱轉化為正能量，氣氛推至極點。

