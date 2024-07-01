講座：黎嘉賢探討神秘經驗 培育智性神人合一

靈修學家黎嘉賢在基督教協進會神學對談講座認為神秘經驗是神人合一境界，個人意志與神的意志的融合，提倡以培育時間的正解、觀察力、理智思考和想像力等方式，深化與神的關係。



黎嘉賢博士以「以智性進入神秘的神人合一境界」為題，指出神秘經驗的定義並非指一般宗教經驗，而是指神人合一，特別是在宗教和哲學能夠達到對話層面，縱使所指的神不一定是上帝。這種合一不是基於個人的信心宣告，而是人的意志與神的意志合而為一。聖經中多處提到這種神秘經驗，例如摩西在西乃山看見火焰的荊棘，上帝在其中顯現；保羅在加拉太書2章20節中說：「現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。」



歷代聖人對神人合一的描述



第四世紀的東方教會教父亞他那修（Athanasius）認為，神人合一即是人成為神，兩者分不開，以至不需要靠大自然景物可以直觀上帝。



中世紀神秘主義哲學家聖文德（Saint Bonaventure）以水和酒融合來形容神人合一的狀態，表示這種合一是不可以分開的。他認為，當人與神合一時，就像水與酒混合後無法再分開一樣。



16世紀的聖女大德蘭（Saint Teresa of Avila）因為無法用言語描述這種合一，只能用比喻來形容。她將神人合一比作上帝在人生上蓋印，印記著你與神合一。更深層次的描述則像是兩支蠟燭融為一體，用「神婚」來形容與神的結合，表達了人與神之間親密無間的關係。



同時代的西班牙修士十架約翰（Saint John of the Cross）指出，在神的意志裡面，性情與愛充滿了人。



總括而言，神人合一意味著無時無刻與上帝同在。每一位信徒，只要心裡愛上帝，願意為他放下一切，都可以達到這種合一的狀態。



培育智性提供靈性：神人合一與上帝相似



黎嘉賢從多角度培育智性提供靈性促進神人合一，包括：培育時間的正解、提升觀察力、提升思考的理智、提升想像的理智等。



培育時間的正解：第四世紀北非大主教奧古斯丁（St. Augustinus）認為時間其實是主觀的，而我們對於過去、現在、將來得時間三維是通過現在進行測量的。他主張過去只是「現在的你」；現在是「當下的感覺」；將來只是以「想像力構想現在的你」， 因此過去、現在、將來都可以與永恆主接觸被祂感動，每一刻都可以進入永恆的主裡面。



提升觀察力之後的理智：我們在虛幻的世界提升觀察力，例如科學家發現宇宙不只一個有多重宇宙、100億個太陽，由此可見上帝實在非常偉大，透過觀察發現原來人的生命可以更加成長。



提升思考的理智：人們的慣性思維往往依賴於「因為……所以」的線性邏輯，然而這並非唯一的思考方式。事實上，可以有多樣性的理性選擇。舉例，耶穌教導我們的生命要越來越像祂，向神發洩感情並非祈禱的結束，而是要聆聽神的教導，學習如何回應我們的祈禱。



黎嘉賢鼓勵信徒多些背誦主禱文，這並不只是情感的禱文，而且每日至少一次去背誦成為我們的祈禱。在祈禱和讀經時，我們也需要分辨哪些是耶穌的說話，有些只是聖人的話。雖然我們尊重所有聖言，但需要分辨哪些是來自耶穌的直接教導，以便更好地遵循。



提升想像的理智：黎嘉賢強調想像與幻想不一樣，想像基於理智，幻想則不設實際，例如「我飛上天耶穌會接我」，幻想破壞理智傷害自己。



實踐的理智：要勇敢突破既定的框架，例如靈修讀本不可能十年如一，需要改善慣性的思維離開安全環境。



總括而言，神人合一從培育理智入手。在會上被問到神人不同位格，怎可能神人合一呢？黎嘉賢回應指出，神人合一是指靈性並非位格，即是人的靈性與上帝相似。



基督教協進會神學對談講座系列「現代人的靈性生活」6月22日舉行第二講，講員及講題：



董澤龍神父（思維靜院院長），「初探現代人的靈修意趣之所在」；潘怡蓉博士（中國神學研究院林高傑德教席副教授[實踐科]），「福音派靈命培育的當代發展與共融」；黎嘉賢博士（靈修學家），「以智性進入神秘的神人合一境界」；主持：蒲錦昌牧師（中華基督教會香港區會副總幹事）



地點：紅磡聖母堂

