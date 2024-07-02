七一回歸 團體指未來不確定：放下執著仰望上帝

七一回歸，香港基督教協進會7月7日定為「香港主日」，認為未來雖然充滿不確定，但放下執著仰望上帝，變化愈加清晣。另外，昨日有三團體舉辦祈禱會，在充滿挑戰和矛盾時代呼籲基督徒活出自己角色。



香港主日：放下執著、仰望上帝、發現旨意



今年「香港主日」由香港華人基督教聯會主席鍾健楷牧師撰寫講章及禱文，經文選取自傳道書3章1節、創世記1章1、5節。講章從「時」與「事」向度指出，時間不是由我們來控制，乃是掌握在創天造地的上帝手。



香港回歸祖國20年後，已融入內地，成為大灣區的重要城市。「時間不斷更替，環境也不斷變遷，這種種錯綜複雜的交接下，誰能預估香港將來是如何呢？」所羅門王在《傳道書》提醒我們，世局雖然不斷改變，上帝卻在我們生命中的每一個節令上，都設定了目的。在上帝的安排下，沒有任何事情是隨意或毫無意義的。



當我們在變化的逆風中搏鬥，試圖抓住熟悉和舒適的東西不放時，或許轉一個角度來看：「放下執著，仰望上帝，我們更常發現上帝的旨意，在變化的境況中愈加清晣。」當我們尋求上帝的旨意，並信靠祂的應許時更接近上帝。



鍾健楷繼而從「事」的向度表示，上帝的作為是深不可測的，人的想法和行為無法完全理解上帝的計劃，香港在歷史中經歷了多次重大事件，如金融風暴、沙士疫情和全球大流行疫症，但每次都能自我療癒並延續至今。



在這些事件中，人們往往專注於損失和不確定性，但上帝引導我們尋找祂在其中的作為，開啟的新事和機遇。上帝在變化中啟發我們的靈命成長，並在轉變中展示祂的神性，轉變需要信心和對上帝應許的信任，理解變化並不可怕，可怕的是不理解上帝的心意。



變化是新挑戰和機遇的起點，我們應準備自己，以信心迎接未來，香港在時間的洗禮和不斷發生的事件中，仍然是上帝祝福之地，我們要憑信心繼續前行。



2024 香港主日講章全文



三團體舉辦祈禱會與香港同行



另外，天主教香港教區全人發展委員會、香港基督徒學會、普世合一社會牧職暑期實習計劃7月1日於九龍佑寧堂舉辦「與香港同行：『在地的福音』分享及祈禱會」。



祈禱會強調基督徒在社會中謙卑地見證上帝的臨在，依靠聖靈牧養主之民，並且在充滿挑戰和矛盾的時代，基督徒要活出自己的角色，以生命影響生命，作為神職人員、牧師、老師和年青人領袖透過服侍社會不同階層的群體，傳播基督信仰，使其成為在地的福音。

