香港世界宣明會x《出租家人》慈善電影欣賞會：看見需要聽見SEN音

香港世界宣明會早前舉辦《出租家人》慈善電影欣賞會，為SEN家庭提供接觸社會的機會；有家長直言：「如果我們不帶他外出社交，他永遠也不會懂得社交。」



是次活動為提升社會對特殊需求家庭的關懷和理解。在活動中，參與者觀賞一部以家庭關係為主題的港產電影《出租家人》，引發他們對家庭和人際關係的反思。



香港世界宣明會總幹事馮丹媚女士表示：「宣明會一直重視對兒童的工作，對小朋友而言，家庭是最重要的。SEN兒童的人數按年遞增，而基層SEN兒童的家庭由於欠足夠資源，會面對較多困難，因此宣明會致力與相關機構合作，為SEN家庭提供接觸社會的機會。」



電影《出租家人》導演劉偉恒強調，電影能給予SEN家庭希望和支持的意義，呼籲人們能夠敞開心胸，接受身邊的愛：「電影中5位主角的人生起點都不甚佳，但即使人生上半場不好、原生家庭有影響，但不代表你人生下半場是背負同一個包袱走下去。只要你肯敞開心胸接受身邊的愛，你的下半場就可以有改變。」



參與活動的家長袁太和Anthony分享他們帶著SEN子女到戲院的挑戰和成長經歷，有感慶幸能夠在活動中得到支援和協助。袁太表示：「如果我們不帶他外出社交，他永遠也不會懂得社交。」



Anthony則指曾害怕帶兒子到戲院，幸好願意克服：「不會因為我們擔心，SEN就消失，只有靠我們日常嘗試方法協助他們。」



香港世界宣明會表示將持續與不同機構合作，致力支援本地有需要的兒童和家庭，讓更多人能夠看見這些需求、聆聽和支持SEN兒童及其家庭所需要。



（資料來源：編輯自香港世界宣明會新聞稿）

