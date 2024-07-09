唐崇榮牧師自傳將出版 發聲明提防非授權版本

著名華人佈道家唐崇榮牧師自傳《用我一生》即將出版，其創辦的國際佈道團發表重要聲明 ，指出該書「若有非佈道團正式發布的版本，皆非佈道團所授權」。



唐崇榮國際佈道團在官方網站以中英文發出通告，稱呼上帝所使用的僕人唐崇榮牧師，在晚年時願意將自己一生為神所用的恩典和經歷，著書成自傳供大家分享，榮神益人。佈道團即將出版唐崇榮牧師的自傳《用我一生》，此書目前正進行校正、對稿與排版，並即將付梓。



聲明並指，大約十四年前，李健安牧師提出由唐崇榮牧師口述，他來記錄，以此完成唐崇榮牧師的自傳。然而，由於雙方在編輯階段意見不合，合作最終未能達成。李健安牧師認為自傳應以他為作者，而唐崇榮牧師則認為內容均由他提供，建議採用編著的名稱，但李健安牧師堅決不同意。唐崇榮牧師因此決定終止合作，並提出二萬美金作為酬謝，但李健安牧師拒絕了這一提議。



十四年後，唐崇榮牧師重新講述自己的一生，以第一人稱的語法，完成了這本由佈道團發行的唯一正式自傳。原先委任李健安牧師做唐崇榮自傳一事已不存在。唐崇榮牧師並未授權他人或其他機構出版，自傳的所有權全屬唐崇榮國際佈道團所有，佈道團亦保有翻譯成任何語言的所有權利。



唐崇榮國際佈道團聲明，若有非佈道團正式發布的版本，皆非佈道團所授權。自傳的盈利將全部奉獻為印尼加爾文科技學院（預計一年後晉升為加爾文大學）校園建設之用。



有關聲明由唐崇榮國際佈道團共同創辦人暨副主席林望傑發出，讀者可在佈道團官方網站查詢與關注，並呼籲大家為此代禱，企盼能榮神益人。



「關於自傳的重要聲明」全文

