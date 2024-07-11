突破《Breakazine》明年停刊結束16年出版 團隊稱外在環境轉變

突破機構出版的《Breakazine 突破書誌》結束16年出版，宣佈擬定明年4月後停止出版，編輯團隊表示，經過反覆思量，深感需要空間再作部署。



編輯團隊今天中午在臉書以「惜別‧探索‧重新想像」為題發出停刊公告，指出《Breakazine突破書誌》自2009年出版以來，一直致力於回應通識科及價值教育的需要，關注青年及文化議題。經過15年的發展，該本實體印刷的期刊近年面臨製作成本不斷飆升，加上讀者閱讀方式等外在環境轉變，經營一直困難，為了更好地適應今天香港青年人的需求，編輯團隊經過深思熟慮，決定《Breakazine突破書誌》將於2025年4月後停止出版。



在未來的大半年裡，書誌仍將繼續運作，但出版時間將進行調整。第078期書誌將於2024年底推出，而最後一期079會在2025年4月出版，回顧書誌過去16年來的事工。



編輯團隊表示，「突破」將積極探索青年工作的下一階段，透過媒體與人際事工，繼續與新一代同行。團隊並且感謝所有讀者、訂戶、受訪者和合作單位的支持與陪伴。



《Breakazine》前身是突破創辦人蘇恩佩於1974年創立的《突破》雜誌，千禧年後曾經改頭換面成為免費雜誌《U+》。



2009年把握新高中教育改革、通識科引入的契機，以書誌形式的Breakazine面世，深度討論社會議題、人文關懷等價值為取向，希望啟發讀者重新想像職志、日常生活的小革命，以及未來香港的發展可能。

