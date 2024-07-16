香港書展7.17開鑼 基督教坊公佈金書獎結果





「香港書展2024」周三（17日）開鑼！基督教坊同步展開並公佈金書獎得及入圍名單。



閱讀有時：牧養關懷、家庭育兒多元主題



基督教出版聯會舉辦的基督教坊，書攤設於香港會議展覽中心 Hall 1A-D31，呼籲大家前往尋找幫助到自己的屬靈書籍及產品。



今年主題為「閱讀有時」（A Time To Read）參展商包括：Alabaster Asia、pudding.dremworks、天道書樓、宗教教育中心、信心828國際公司、香港基督徒音樂事工協會、基督教文藝出版社、基道出版社、漢語聖經協會。



書展現場設「有Say廣場」特備近40場精彩講座及活動，邀請嘉賓前來分享，主題多元化，從牧養、關懷、牧職，以至原文聖經翻譯，以及家庭、育兒等活動；活動還包括「一社一書」、「好書巡禮」介紹重點書籍；另設有講座邀請作家與嘉賓對談。



從香港閲讀世界：漫遊光影文字間



第34屆香港書展則以「影視文學」為題，將重點推介影視相關文學作品及書籍，當中包括文學改編影視作品、戲劇劇本、電影文化及影評作品等， 讓讀者透過探索文字與影像的跨文本閱讀，引領讀者漫遊文學與光影世界，盡情享受箇中趣味！



同場有「影視文學」推介的作家展示與他們創作相關的展品外，書展期間亦會舉辦多場講座，讓讀者從不同角度閱讀他們的作品。



開放日期：7月17至22日；7月23日 (二) 9am~5pm



時間：10am~10pm

