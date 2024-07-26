台灣原住民文化亮相巴黎奧運：布農部落短宣隊街頭音樂佈道





2024年巴黎奧運會期間，來自台灣布農部落的短宣敬拜隊參加巴黎萬國音樂節，分享台灣原住民的音樂與文化，並邀請世界各地的人共同敬拜上帝，展現信仰的力量與文化的美麗。



隨著2024年巴黎奧運展開，一場結合音樂、文化與信仰的國際盛事在法國首都巴黎拉開帷幕。巴黎拉德芳斯宣道會（église Protestante évangélique Paris La Défense）主辦的巴黎奧運萬國音樂節（Paris Praise Festival）在奧運期間舉行，旨在通過音樂和敬拜將神的愛傳遞給世界各地的人。



布農部落消息指，來自台灣的布農部落組成的敬拜短宣隊被邀請參與其中，這支由「布農文教基金會部落劇場」與「Minang走到地極的北藝大原住民學生」團隊組成的Bunun Minang Taiwan西歐短宣隊前往西歐，將台灣原住民的音樂和文化分享給來自世界各地的人們，並帶領他們一同敬拜上帝。



敬拜短宣隊「Minang Bunun Taiwan西歐宣教隊」由布農部落創辦人白光勝牧師的女兒白雨農（Kiwa）帶領，成員包括3位來自臺北藝術大學的Minang團隊成員和3位布農部落敬拜團成員。他們不僅將在法國參與巴黎萬國音樂節，還計劃訪問丹麥、德國和比利時，進行短宣活動。



萬國敬拜音樂節是一個國際性的活動，曾在2021年東京奧運和2018年韓國平昌冬奧期間舉辦過，讓全球各地的基督徒遊客和音樂家用自己國家的語言敬拜讚美神。今年，主辦方特別重視向未信者傳福音，計劃在巴黎的戶外廣場或地鐵站進行展演，吸引人群並與他們一對一對話傳福音。



為了準備這場國際短宣之旅，敬拜短宣隊於7月1日在「部落劇場」舉行一場特別的音樂會。這場名為「巴黎奧運敬拜短宣行前音樂會」的活動，是一次跨國及跨文化的宣教與敬拜的盛會。



音樂會旨在透過音樂和敬拜傳遞神的愛，並透過文化、樂舞的創作來傳遞台灣原住民的精神。主辦方誠摯邀請花東地區的教會共襄盛舉，當天台東聯禱會的牧者為西歐短宣旅程祝福禱告。



參與巴黎萬國音樂節，相信不僅是一次音樂的盛宴，更是信仰與文化的交流向世界展示台灣原住民美麗文化與深厚信仰的機會。隨著巴黎奧運會這場結合音樂、文化和信仰的國際盛事，將成為奧運期間的一大亮點。

