宣明會xAEON舊書義賣支援香港SEN兒童成長

香港世界宣明會與AEON合辦「舊書回收義賣大行動」，義賣書籍收益支援本地SEN兒童成長，同時實踐循環再用的環保概念，鼓勵閱讀風氣。



大會主禮嘉賓包括資深親子及家庭教育工作者羅乃萱女士、前港隊三項鐵人代表郭汝鏗先生、永旺（香港）百貨有限公司董事總經理長島武德先生、特殊教育需要（SEN）社企OneSen代表伍殷賢女士和黃錦珠女士、以及香港世界宣明會總幹事馮丹媚女士。



開幕典禮上，羅乃萱女士、長島武德先生及馮丹媚女士均捐出書籍作為義賣用途，該項活動自1992年開始舉辦，旨在實踐循環再用的環保概念，鼓勵閱讀風氣，並透過義賣舊書籌款，幫助低收入及有需要的兒童和家庭。



義賣書籍的訂價由10元至20元不等，種類繁多，包括中英文兒童圖書式或繪本、漫畫、小說、消閒書籍及工具書等。凡購買書籍，有機會獲得由SEN孩子照顧者用心製作的精美書簽乙份，數量有限，送完即止。場內亦售賣SEN孩子照顧者親手繪畫的和諧粉彩畫，每張售價150元；書簽則一套十張，義賣價50元。



是次活動籌得善款，將用於宣明會的本地項目，以不同方式支援基層SEN兒童及其家庭，包括提供專業的一對一遊戲治療、家長輔導、藝術導師培訓、講座及工作坊，以及舉辦社區共融市集。若籌得善款超過預期，餘款將用於宣明會的其他本地項目，惠及更多有需要的孩子。



活動期間亦設有「免費贈書活動」，與多間本地志願機構合作，邀請基層家庭、新移民家庭，以及少數族裔兒童和青少年到場免費選取心愛的書籍，提升孩子的閱讀樂趣。



「舊書回收義賣大行動」於7月12至22日在荃灣荃新天地2期中庭舉行。



（資料來源：編輯自主辦單位新聞稿）

