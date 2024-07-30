禁止人口販賣日 宗教組織稱移民趨勢加快勞工權利失效

今天為「世界禁止人口販賣日 」，世界宗教者平和會議日本委員會指，人口販賣為現代奴隸制受害者，因著移民趨勢加快勞工權利失效，促請社會不要視而不見；聯合國則指兒童遭受暴力是成年人的兩倍。



移民趨勢加快勞工權利失效



世界宗教者平和會議日本委員會（World Conference of Religions for Peace Japan , WCRP）7月27日舉辦「人類尊嚴圓桌會議——迎接世界反對人口販賣日」，強烈呼籲禁止人口販賣，並為所有受影響的人表示衷心的祈禱。



委員會指出，人口販賣是一種殘酷的犯罪，威脅著生命的平等尊嚴，並涉及性剝削、強迫勞動、器官販賣等多種形式的剝削，強調人口販賣也被稱為現代奴隸制，犯罪者和組織利用人們的脆弱性，利用不平等的情況來破壞受害者的同意。



2024年6月，美國國務院發布的年度全球人口販賣報告估計，勞動力人口約2,700萬人，他們是勞動、服務和商業性剝削的受害者。



在日本，委員會指出，人口販賣問題一直存在，且五年來一直維持「措施不足」的狀態。人口販賣經常發生在幕後，這些數字只是冰山一角。實際上，世界各地還有更多的受害者正在受苦受難。



委員會還提到，隨著國際勞工為了提高工資和生活水平而移民的趨勢加快，勞工權利的保護和管理卻出現了失敗。在日本，一名外籍年輕人透過工作來豐富家人的生活，但在來日本之前就背負著巨額債務，來日本後仍繼續在惡劣的條件下工作，身心受到傷害。



性剝削的現實是，它暗示了誘導人們發送性圖像並傳播它們的可能性。網絡上的「性勒索」受害者數量正在增加，許多受害者是婦女和兒童，許多人在過度的自我責任理論下被迫報告損失。



委員會認為，對現狀了解越多，就越感受到問題的嚴重性，就越能對社會普遍存在的不公義和剝削做出反應。委員會呼籲人們不要以「我無能為力」來結束這種情況，並避免對涉及犧牲的情況視而不見。



最後，委員會表示將繼續為一個不讓任何人落後的世界奉獻他們的祈禱、對話和行動，以根除人口販賣，保護所有生命的平等尊嚴。



聯合國：兒童遭受暴力是成年人的兩倍



今年，聯合國將紀念第10個世界禁止人口販賣日，以「在打擊人口販運的鬥爭中，不讓一個兒童掉隊」為主題，指出全球範圍內，每三名人口販運受害者中就有一名是兒童，而被販賣的兒童大多是女童。



根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室發布的《全球人口販運問題報告》，兒童在人口販運過程中遭受暴力侵害的可能性是成年人的兩倍。



兒童面臨著各種形式的人口販運，包括強迫勞動、犯罪、乞討、非法收養、性虐待以及在線傳播虐待圖像，有些兒童甚至被招募加入武裝團體。



販賣兒童的原因也很多，其中最突出的原因包括：貧困、孤身未成年人在移民和難民潮不斷增加的情況下缺乏支持、武裝衝突、家庭功能失調以及缺乏父母照料。



迄今為止，打擊販賣兒童的鬥爭尚未取得成效。亟需採取全方位措施保護弱勢群體，幫助兒童受害者。這需要國家和國際層面共同努力。



各國必須優先考慮保護兒童，強化法律，改進執法，並提供更多的資源打擊販賣兒童的行為。



預防措施應側重解決貧困和不平等這些造成販賣兒童的根本原因，聚焦販運孤身未成年難民的問題，並重視加強兒童保護網絡，通過修訂刑法更好地解決兒童的問題。



今年，聯合國將紀念第10個世界打擊人口販運行為日。本次紀念活動的重點是提高人們對販賣兒童的成因和相關脆弱性的認識。此次活動強調亟需為販賣兒童的受害者提供支持，並敦促公眾和政策制定者解決當前的不足之處，加快行動步伐。

