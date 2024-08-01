港九培靈研經會：黃福光析解出埃及「為何上帝降第十災」？

每年一度的港九培靈研經會今早展開，董事會主席樓恩德牧師盼望10天28堂的聚會信徒更多認識神；黃福光博士在早堂講述出埃及記十災、逾越節三種食物的含意，將以色列人的拯救劃分出來，而耶穌基督的復活讓今天信徒得以站在救恩的一邊。



培靈研經會盼更多認識神



港九培靈研經會今天（8月1日）早堂展開了第一場聚會，董事會主席樓恩德牧師歡迎致辭時表示：「第96屆港九培靈研經會如期舉行，一切都是恩典。一同聚集不僅是聆聽神的說話，更是來敬拜，地上的敬拜是短暫的，而在天上的敬拜是永遠的。」鼓勵大家操練常常學習敬拜神，並指出一連十日的培靈研經會是操練早起的機會，將來可以早些起來敬拜神。



樓恩德強調，過去96年的時間是神的恩手帶領，特別是這幾年經歷過社會事情和疫情，感覺彷彿實體敬拜神變得困難。他希望這10天28堂的聚會透過神的僕人帶來信息，使大家更加認識這位神，以致在地上好好操練生命。



隨後帶領會眾讀經——詩篇67篇1至7節，樓恩德呼籲信徒需要神的賜福和祂的光照耀，好讓全地全民都知道神的道路。



今屆培靈研經會總題為「生命的抉擇，上主的救贖」，早堂研經會主題「出埃及記——救贖之旅」，第一講題目：逾越節——一個紀念、慶祝和期待的節日，經文選自出埃及記12章1至14節。



第十災：特定和準確視為舊約的救恩



香港浸信會神學院副院長（研究）黃福光博士首先指出，埃及記的故事講述以色列人失敗了9次，神叫他們試多一次，就會成功出埃及。摩西與法老的談判破裂，但是上帝的救贖不會破裂，上帝降下第十災，是前九災的一個高峰，而且帶有權柄。



首先，當夜上帝的使者經過埃及殺害埃及人的長子，埃及人發現他們的神靈保佑不到自己，甚至法老的長子都保不住。其次，這是很特定和準確的審判，第1至4災涉及所有人，第5至9災是埃及人受害，最後的一災是每個家庭的長子，即是上帝知道每一家哪個是長子，令到法老懼怕釋放以色列人。



黃福光說：「對以色列人來說也是懼怕的，法老可能一怒之下殺戮他們，然而可怕的黑夜卻變成希望與喜樂的夜晚。」出埃及事件在以色列民族的傳統絕對不可被低估，在舊約的五經、歷史書、詩歌、智慧書、先知書重複提及，是以色列人與神的約重要根基，其地位猶如在新約耶穌為我們受死的一樣重要，兩者分別是舊約和新約的救恩事件。



逾越節三種食物：隱含害怕、不安、苦澀



出埃及衍生的節日與出埃及事件是同一晚發生，被稱為信心的節日。希伯來書11章1節說：「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。 」同時，上帝特定逾越節的食物：祭物、無酵餅、苦菜。



「祭物」代替了以色列的頭生長子，祭物的血塗在以色列人門框，上帝用祭物的血將埃及人的審判和以色列人的拯救劃分出來，是一線之間。這是信心的考驗以行動付諸。



「無酵餅」在出埃及記14至20節、34節、39節記載以色列人出埃及後食無酵餅，申命記16章3節記載無酵餅的意義。黃福光計算，從埃及到迦南地需56日，看似有時間準備食物，但上帝要他們吃無酵餅守逾越節，連猶太人的傳統也不知道，因此衍生不同的解釋。他其後引用新約的使徒保羅作進一步解釋。



「苦菜」讓人感受到法老使他們的生命苦惱，埃及記1章14節：「使他們因做苦工覺得命苦；無論是和泥，是做磚，是做田間各樣的工，在一切的工上都嚴嚴地待他們。」



逾越節的三種食物都含有令人不安，都與害怕、不安、苦澀的生活有關係。逾越節並不完全是開心的節期，部分令人紀念苦澀的生活，一方面慶祝，另一方面是記憶，好讓猶太人一生的歲月都記得，無論哪一代人如同第一代出埃及的人，記得之前的苦況和之後的情況。



現代信徒過逾越節：激情過後又如何？



以色列人在第一個逾越節，親身經歷神蹟過紅海，之後的逾越節再沒有神蹟，但卻不可小看，因為是一個機會，讓後人再一次認同祖先的身份。對比今天的基督徒復興好像是第一個逾越節，平常日子是之後的逾越節，但兩者都重要，上帝將兩樣合二為一，



「有時我們渴望激情，平常的崇拜不是這樣，然而日常的生活是塑造我們的性格和屬靈生命，而且大多數的時間都是在平常的日子生活。」黃福光指出，每年的紀念含有教導的意義，今時今日的猶太人在不同地方有不同的版本的慶祝，無論哪個版本，都有逾越節根本的精髓，守節期間再次重複，從小到大便會熟悉該教導。



耶穌基督的復活讓信徒站在救恩的一邊



他又指出：「基督徒每星期的崇拜就是重複紀念耶穌基督的復活，重複信仰的教導，深化信仰，磨練屬靈生命。耶穌基督受死就如逾越節羔羊的血畫出來的一條線，使我們站在救恩的那一邊。」



最後，黃福光解釋無酵餅與耶穌基督救恩的關係。使徒保羅在哥林多前書5章提到無酵餅的意思，酵好似罪，無酵代表我們過著離開罪的生命，彷如守著逾越節。



保羅又指出，猶大國被滅之後等待第二次出埃及，盼望不是徒然，因為主耶穌基督帶來另一個逾越節，而且更加偉大，拯救和招聚分散在各地的子民，是一個普世性的拯救。猶太人卻不接受這個謙卑釘在十字架上的彌賽亞，而基督徒卻接受。



黃福光總結：「每星期的崇拜聚會就是慶祝彌賽亞的降臨，並且懷著盼望他日這個節期無須再慶祝，因為主耶穌基督再次回來了！」

