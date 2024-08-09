投票給邪惡的總統候選人：美国基督徒的困境

政治人物是否應對公眾負有道德責任？



基督徒相信聖經，並且被呼召成為世界的鹽和光（馬太福音 5:13-16），這包括我們參與政治過程。基督徒首先是天國的公民，其次才是地上的公民，從這個層面來說，中間立場是最能表達基督徒的政治立場。



然而，許多基督徒卻忽視候選人的品格，把政策放在首位，將誠信置於政策之後。那麼，他們難道因為同意撒旦的政策就投票給撒旦？



在聖經中，領導者需要具備道德品格。領導者的道德責任不僅是政治問題，更是深刻的屬靈問題，需要認真考慮。







聖經中的領導與道德基礎



聖經對優秀領導者的品質提出明確指導。"並要從百姓中揀選有才能的人，就是敬畏 神、誠實無妄、恨不義之財的人，派他們作千夫長、百夫長、五十夫長、十夫長，管理百姓"（出埃及記 18:21）。這節經文強調了領導者需要有能力、有信仰、可信賴，並且要正直。



"人若想要得監督的職分，就是羨慕善工。"這話是可信的。作監督的，必須無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制，自守，端正，樂意接待遠人，善於教導；不因酒滋事，不打人，只要溫和，不爭競，不貪財；好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。人若不知道管理自己的家，焉能照管 神的教會呢？初入教的不可作監督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罰裡。監督也必須在教外有好名聲，恐怕被人毀謗，落在魔鬼的網羅裡。（提摩太前書 3:1-7）



同樣，使徒保羅也列出教會領袖應具備的資格。我們可以以此作為參考，看我們對政治領袖該抱有怎樣的期望。這些包括"無可指責""有節制"，"自守"和"端正"。



政治人物不是教會領袖。然而，基督徒應該期望我們的國家領導者具備這些道德品質。這比政黨的政策更重要。我們需要選舉有品格的人，讓他們來解決問題，達成對公共利益的結論。



領導者道德品格的重要性



歷史上，我們福音派基督徒曾高度重視政治領導者的道德品格。這是因為，福音派基督徒相信，領導者的個人行為和倫理標準將不可避免地影響他們的公共服務和決策。



"義人增多，民就喜樂；惡人掌權，民就歎息。"（箴言 29:3）這表明領導者的道德品格直接影響他們所治理的人民的福祉。



然而，近年來，一些福音派選民的關注點已從個人道德轉向政策結果。這種關注焦點的變化導致了基督教社區內部關於候選人品格與政策立場相對重要性的辯論。



更糟的是，這使我們面臨這樣的境地：主要候選人在道德和倫理上都嚴重妥協，以至於我們在"兩個惡人中選擇比較不惡的"時感到無從選擇。



評估當前的政治環境



2024年總統選舉為基督徒選民帶來挑戰性的局面。兩位主要候選人，唐納德·特朗普和喬·拜登，都被指控在道德和倫理上的失誤。



如果我們有基督徒的良知並知道對錯，我們怎麼可能投票給他們中的任何一個？兩個主要政黨都有更多合適的領導者在後備，因此我們必須質疑讓我們在這些兩個不道德的選擇中做決定的系統。



唐納德·特朗普的候選資格



唐納德·特朗普的總統任期和隨後的法律問題在福音派基督徒中沒有引起太大的分歧。大多數人欣賞他的政策成就，如經濟和能源計畫、保守的司法任命和對宗教自由的支持。



遺憾的是，只有少數人對他的個人行為和法律挑戰感到深深的困擾，大多數人對他無所顧忌和缺乏體面直接忽視。



許多他的法院案件可能是對他對手的政治攻擊，但他無拘無束的言辭、持續的自戀、女性化的行為、連續的婚姻和可疑的商業交易應該引起基督徒的警惕。特朗普絕不是大衛王。



聖經教導我們尊重權威（羅馬書 13:1-7）並對領導者進行問責（撒母耳記下 12:1-15）。基督徒必須在當前環境中權衡這些原則。



尤其是考慮到現在許多人說"上帝拯救了他"（在他遭遇刺殺之後）。萬一拜登也躲過一顆子彈，那些人會不會也會說同樣的話呢？



喬·拜登的候選資格



（更新：2024年7月21日，喬·拜登退出總統競選，並支持副總統卡馬拉·哈里斯。這一選擇必須得到捐助者和芝加哥民主黨大會代表的批准。儘管如此，本文中討論的聖經原則也適用於新候選人。）



喬·拜登同樣有問題，只是方式略有不同。



他自稱是虔誠的天主教徒，但支持的一些政策讓福音派基督徒覺得道德上不妥，特別是關於墮胎、LGBTQ+問題，以及他揮霍資金。



圍繞他兒子亨特的指控，以及對他認知能力的質疑也引發了對他領導能力的擔憂。



拜登有過在法學院作弊的記錄，並因抄襲指控而退出他的第一次總統競選（1988）。在他的政治生涯中，他似乎一直從別人那裡虹吸資金，以某些人形容的方式進行賄賂和腐敗。他總是願意成為他人的政治傀儡。



今天，拜登明顯處於認知衰退狀態，不適合競選連任。衰老本身沒有錯；錯在沒有道德勇氣以尊嚴退出。



選民的品格也很重要。投票需要誠信。我們不能出於個人偏見或特定政策而投票。我們必須根據我們的基督教價值觀投票，即使這意味著違背現狀。我們甚至可能需要投票給第三方候選人以保持我們的良心清白。與狂熱者所說的相反，我們從來沒有在投票給良心時浪費我們的選票。



做出知情的決策



鑒於這些複雜的情況，信仰聖經的福音派基督徒應如何對待他們的投票？以下是一些要考慮的原則：



祈求智慧。雅各書 1:5 說："你們中間若有缺少智慧的，可以求那厚賜與眾人也不斥責人的神，主就必賜給他。"



考慮這個人整體。雖然政策立場很重要，但在評估時不要忽視品格和道德判斷。如果候選人品格高尚，他們可以解決問題。



研究問題。徹底研究候選人的立場、記錄和品格。不要僅僅依賴媒體敘述或黨派來源。放下自己的偏見，詢問耶穌會如何處理這些問題。



優先考慮聖經價值。關注與聖經正義、同情和公義原則相符的問題。不要被那些扭曲我們文化的熱門問題所分散。作為上帝國度的公民，我們是在做長期博弈。



參與尊重的對話。與其他信徒討論這些問題，但不要害怕與持不同觀點的人交談。你可能會獲得額外的見解。重要的是你能夠在沒有仇恨或憤怒的情況下討論問題。保持理性。保持靈性。



憑良知投票，而不是根據任何僵化的政黨綱領。經過認真考慮和禱告後，根據你由聖靈引導的信念投票。記住，沒有領導者是完美的。所有人類領導者都有缺陷。我們最終的希望和忠誠應在基督身上，而不是任何政治人物或出於權力慾望的政策。



在基督賦能的良知中尋找希望



儘管當前的政治環境可能讓人感到沮喪，但我們可以在基督賦能的良心中找到希望。



我們基督徒有內住的聖靈來引導我們的決定和行動。羅馬書 12:2 勸勉我們："不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。"



培養以基督為中心的良知，並鼓勵他人也這樣做。這樣，我們可以努力朝向一個領導者和公民都重視道德誠信的社會。



這個過程從個人的改變開始，並擴展到我們的家庭、教會、社區，最終到我們的國家。



品格至關重要



領導者的道德責任是基督徒必須面對的關鍵問題。儘管在當前的總統競選中可能沒有明確的"兩個惡人中比較不惡的"，我們被呼召以深思熟慮和祈禱的方式參與大選。



無論選舉結果如何，我們的最終信任仍在上帝，他是地上所有權力的主宰。



編譯於 Faith Biscuit，原文作者 Donald L. Hughes 是美國福音派基督徒，作家，牧師，媒體人。

